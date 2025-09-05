Započeo 17. ZeGeVege festival

Danas je započeo trodnevni 17. ZeGeVege festival održivog življenja! U jutarnjim satima već su ga posjetili državni tajnik Ivan Matijević uime ministra poljoprivrede, šumarstva i ribarstva i premijera Plenkovića, doc. dr. sc. Velibor Mačkić kao izaslanik predsjednika Zorana Milanovića i njegov posebni savjetnik za ekonomiju i Nera Pavić, pomoćnica pročelnice Sektora za gospodarstvo, poduzetništvo, turizam i investicije. Svoj dolazak na Festival u poslijepodnevnim satima najavili su zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković.

Zagrebački Europski trg od 5. do 7. rujna 2025. od 9 do 21 sat pretvara se u malu vegansku oazu i ugošćava brojne izlagače s bogatom ponudom hrane i pića, cruelty-free kozmetike te održivih proizvoda poput kućnog uređaja za recikliranje, naočala nastalih od plastike iz Jadranskog mora te platnenih pelena i ostalih višekratnih higijenskih potrepština. Posjetitelje očekuje zanimljiva ponuda street food jela poput turskih delicija yufke, pide i lahmacuna, tajlandskog pad thaia, biljne piletine u wrapu, raznih vrsta hamburgera i falafela, baklave, chesecakea i veganskih macaronsa. Posebna atrakcija su delikatesni veganski sirevi od fermentiranih orašastih plodova, koje posjetitelji mogu degustirati kao mac'n'cheese.

Svi se mogu besplatno opskrbiti edukativnim materijalima, uživati u degustacijama, nabaviti drage si artikle po promotivnoj cijeni, ali i nešto osvojiti na nagradnim igrama i tombolama.

Kako navode organizatori Prijatelji životinja, koji organiziraju ovaj festival na neprofitnoj osnovi, ZeGeVege nije samo gastronomski događaj, već, prije svega, prilika za edukaciju i ohrabrenje za stvaranje pozitivnih promjena. Posjetitelji u skladu s time tri dana mogu dobiti inspiraciju za život bez iskorištavanja životinja i narušavanja okoliša te otkriti zašto se u biljnim namirnicama kriju užitak, zdravlje i održivost.

Sva tri dana na pozornici se odvija edukativni program s 20 stručnih sugovornika, među kojima su znanstvenici, veterinari, umjetnici, sportaši, a teme su raznolike - od problematike kultiviranog mesa kao hrane budućnosti i mogućnosti proizvodnje umjetne kože od biljnih materijala kao mode budućnosti do zaštite oprašivača u gradu, osnivanja skloništa za mačke, nutricionističkih savjeta za cijelu obitelj i biljnih namirnica kao goriva za postizanje sportskih rezultata. Na ZeGeVege festivalu u subotu se održava i radionica kreativnog recikliranja odjeće za djecu i roditelje i nastup klasičnog indijskog plesa, a u nedjelju umjetnički performans koji propituje odnos ljudi prema životinjama. Svojom pozitivnom atmosferom i spojem zabave, edukacije i održivosti, ZeGeVege festival nezaobilazan je događaj u turističkoj, gastronomskoj i kulturnoj ponudi Zagreba.

Ovogodišnji ZeGeVege obilježila je i suradnja s glazbenicom Bernardom Bobovečki, čiji snažan glas i karizma prate emotivnu kampanju „Moje srce bira veganstvo". Fotografirana sa spašenim životinjama na našičkoj Farmici, Bernarda je svima poslala poruku suosjećanja i poticaj na promjene kroz pozitivne izbore na tanjuru. „Veganstvo nije odricanje, nego dar", poručila je naglašavajući da svaki obrok može biti prilika za život bez patnje i brigu za vlastito zdravlje.

„Veganstvo donosi brojne prednosti za zdravlje jer smanjuje rizik od bolesti, daje više energije i jača imunitet, a istodobno čuva okoliš smanjujući emisije stakleničkih plinova, potrošnju vode i uništavanje šuma. Osim toga, svaka biljna odluka na tanjuru znači spašene živote životinja koje zaslužuju živjeti slobodno i bez patnje.

Upravo na ZeGeVege festivalu svi zainteresirani mogu na jednome mjestu otkriti kako napraviti prve korake prema veganstvu - od nabave proizvoda i kuharica do edukativnih razgovora i degustacija. ZeGeVege je idealna prilika da svatko nauči kako jednostavno, ukusno i s puno užitka može živjeti zdravije, ekološkije i suosjećajnije", zaključuju ističući da je ulaz slobodan, a dobrodošli su svi.

ZeGeVege festival u skladu je s tzv. „Niskougljičnom strategijom", koju je donio Hrvatski sabor. Riječ je o prijeko potrebnom planu za ublažavanje klimatskih promjena i zaustavljanje uzročnika globalnog zatopljenja. U njemu se navodi da bi se „značajno (izravno i neizravno) smanjenje emisije stakleničkih plinova moglo ostvariti uz promjene prehrambenih navika društva, odnosno mjerama kojima bi se poticala veća potrošnja namirnica biljnog porijekla". Upravo biljna prehrana, kakvu promovira ZeGeVege festival, jedan je od najučinkovitijih načina na razini pojedinca i zajednice da se smanji ugljični otisak, ublaže klimatske promjene i izgradi održivija budućnost.

Posjetitelji mogu konzumirati hranu sjedeći na klupama, pod hladom suncobrana, a svatko dobiva edukativnu brošuru s receptima. Brošura se može prolistati i u online formatu na www.prijatelji-zivotinja.hr, gdje se nalazi više informacija i cijeli program sa satnicom.