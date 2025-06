Najveća teorija zavjere na svijetu

Sletanje čovjeka na Mjesec 1969. godine, u sklopu NASA-inog programa Apollo 11, jedno je od najvećih dostignuća čovječanstva - no istovremeno i temelj jedne od najrasprostranjenijih teorija zavjere u modernoj povijesti. Prema toj teoriji, čovjek nikada nije sletio na Mjesec, a cijeli događaj je navodno bio insceniran od strane američke vlade kako bi se osigurao trijumf u svemirskoj utrci protiv Sovjetskog Saveza.

Ovu teoriju prvi je popularizirao Bill Kaysing, bivši zaposlenik Rocketdynea (tvrtke koja je radila na raketnim motorima za Apollo misije), u svojoj knjizi iz 1974. godine We Never Went to the Moon: America's Thirty Billion Dollar Swindle. On je tvrdio da je NASA, svjesna da ne može ispuniti Kennedyjevo obećanje o slanju čovjeka na Mjesec do kraja 1960-ih, odlučila lažirati cijeli događaj u filmskom studiju.

Pristaše ove teorije zavjere ističu nekoliko "dokaza": zastava koja izgleda kao da vijori na vjetru (što bi bilo nemoguće u vakuumu), odsutnost zvijezda na fotografijama s Mjeseca, i sjene koje se navodno ne ponašaju u skladu s jednim izvorom svjetla (Suncem). Također se često navodi kako tehnologija tada nije bila dovoljno napredna za uspješno izvršavanje takve misije.

NASA i brojni znanstvenici višestruko su demantirali ove tvrdnje, objašnjavajući da se zastava njiše jer je bila pomicana pri postavljanju, da kamera nije bila dovoljno osjetljiva da snimi zvijezde te da nepravilne sjene proizlaze iz neravnog terena. Osim toga, s misijama Apollo doneseni su stotine kilograma mjesečevog kamenja, a laserski reflektori postavljeni na Mjesec tijekom misija i dalje se koriste za mjerenje udaljenosti između Zemlje i Mjeseca.

Unatoč jasnim znanstvenim dokazima, teorija zavjere o lažiranju slijetanja na Mjesec i dalje je prisutna, djelomično zbog nepovjerenja u vlast i institucije, ali i zbog kulture interneta, koja omogućuje brzo širenje dezinformacija. Ona ostaje simbol kako snažno ljudsko vjerovanje može opstati, čak i u suprotnosti s činjenicama, što ovu teoriju čini jednom od najvećih i najupornijih zavjera u povijesti.