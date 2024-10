Najvažniji vitamini i minerali u jesen

Tijekom jeseni važno uzimati vitamine C, D, B i magnezij. Kako kaže, vitamin D pomaže tijelu prilagoditi cirkadijalni ritam usred skraćivanja dnevnog svjetla te je važan za imunitet i održavanje dobrog raspoloženja.

Najbolji izvor vitamina D je sunčeva svjetlost, ali, osim u dodacima prehrani, može se naći i u masnoj ribi, ulju jetre bakalara, goveđoj jetri i crvenom mesu te u gljivama i jajima. Postoje i namirnice obogaćene vitaminom D, poput mlijeka, soka od naranče i žitarica koje se jedu za doručak.

Vitamin C je važan jer jača živčani sustav i pomaže smanjiti umor. Najbolji izvori vitamina C su citrusno i bobičasto voće, paprika, brokula, cvjetača, prokulice, lisnato povrće, kivi, papaja, mango i rajčica. Vitamin C lako se gubi tijekom kuhanja, stoga je idealno konzumirati ove namirnice sirove ili lagano kuhane kako bi se sačuvala njegova vrijednost.

Vitamin B1 nalazi se u cjelovitim žitaricama, sjemenkama suncokreta, grahu, grašku i svinjetini, dok su mliječni proizvodi, jaja, špinat, brokula i bademi bogati vitaminom B2. Najbolji izvor vitamina B3 su piletina, riba (posebno tuna i losos), kikiriki, grahorice i sjemenke, dok je vitamin B5 prisutan u piletini, krumpiru, suncokretovim sjemenkama, avokadu i jajima.

Vitamin B6 nalazi se u bananama, slanutku, tuni, puretini, krumpiru i cjelovitim žitaricama, a izvor vitamina B7 su jaja, sjemenke suncokreta, orašasti plodovi - naročito bademi i orasi, banane i cvjetača. Vitamin B9 naći ćete u lisnatom zelenom povrću, poput špinata i kelja, mahunarkama, citrusnom voću i avokadu, a vitamin B12 isključivo u proizvodima životinjskog podrijetla, poput mesa, ribe, jaja i mliječnih proizvoda. Vegani ga dobivaju iz obogaćenih namirnica ili dodataka prehrani.

Magnezij se može pronaći u mnogim namirnicama, posebno u biljkama, orašastim plodovima i cjelovitim žitaricama. Nutricionistica je napomenula da smanjenu konzumaciju bilo koje od navedenih namirnica treba nadoknaditi uzimanjem vitaminskih kompleksa, minerala i antioksidansa.