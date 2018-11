Najuzbudljivije destinacije za planinarenje diljem svijeta

Mnogim ljubiteljima sportskih aktivnosti, planinarenje predstavlja poseban način povezivanja s prirodom. Dok u većini slučajeva planinarenje ne uključuje nužno dugo i ozbiljno planiranje, ponekad je ova aktivnost definitivno vrijedna putovanja do udaljenih destinacija.

Planinarenje je uvijek zabavno, ali zasigurno ima posebnu draž kada se pretvori u putovanje. O planinarenju su provedena mnoga istraživanja, a prema onom provedenom 2014. godine na prestižnom sveučilištu Stanford, prednostima planinarenja praktički nema kraja. Tako je dokazano da planinarenje poboljšava raspoloženje, smanjuje razinu stresa i tjeskobe te pozitivno utječe na pamćenje. Planinarenje također pomaže pri simulaciji kreativnog razmišljanja. Planinarenje je dobro za sveopće zdravlje organizma, a planinarenje na nadmorskoj visini posebno je dobro za srce.

Emirates leti do više od 160 odredišta u 86 zemalja na šest kontinenata od kojih svi za ponuditi imaju nevjerojatne planinarske staze. Izuzevši Europu, Emirates vam donosi uvid u planinarske lokacije na pet kontinenata diljem naše veličanstvene planete. Sva navedena odredišta u ovom tekstu dio su globalne Emiratesove mreže do kojih se može doći predsjedajućim letovima u čvorištu u Dubaiju.

Azija

Ako je vaš izbor Azija, postoji mnogo planinarskih staza koje ovaj veliki kontinent ima za ponuditi. Odlučili smo izdvojiti Tiger Leaping Gorge u Kini. Ovo je kraća staza od dvadeset kilometara koju se može prehodati u svega dva dana. Uz stazu se nalaze pansioni u kojima možete pronaći hranu i sklonište. Voda koja prolazi kroz kanjon kristalno je čista, a kanjon je ispunjen cvjetovima uljane repice i sakure - japanske trešnje koja je u cvatu u veljači. Još jedna zanimljiva zemlja odabrana za ovaj popis je Indonezija. Izdvajamo Kawah Ijen u Istočnoj Javi - laganu planinarsku stazu od samo osam kilometara I Mt. Rinjani na Lomboku koji postaje jedan od najpopularnijih planinarskih staza u Indoneziji. Većina ruta traje tri dana i pritom se prolazi kroz raznolik krajobraz koji se sastoji od vulkana, termalnih izvora i te pogleda na Bali sa samog vrha planine. Treći izbor koji donosimo je Tajland. Doi Luang Chiang Dao, treći najviši vrh zemlje, mnogi smatraju upravo najljepšim. Planinarenje je strmo u samom početku te na kraju staze, dok je srednji dio ravan. Ova staza vodi vas kroz džunglu prepunu zanimljivih biljnih primjeraka koji su našli svoj put kroz kamenje, a ovisno o godišnjem dobu, možete također naići na cvjetove trešanja. S vrha se pruža pogled od 360 stupnjeva na mnoštvo planina kojima ste okruženi. Budući da se radi o stazi od dvanaest kilometara, možete ju prijeći u jednom danu.

Bliski istok

U slučaju da vas privlači Bliski Istok, naša preporuka je staza do napuštenog grada Petre u Jordanu. Radi se o stazi dugoj oko osamdeset kilometara za koju će vam trebati između pet i deset dana. Preporučeno vrijeme za obilazak je od listopada do travnja. Ova se staza smatra jednom od najboljih na Bliskom istoku, a vodi vas kroz kanjon visok dvjesto metara. Osobita poslastica slijedi po završetku staze gdje vas čeka razgledavanje hramova i grobnica unutar ovog fascinantnog grada. Inače, Petra je uvrštena na popis UNESCO-ve svjetske kulturne baštine prije više od trideset godina, a 2007. godine je proglašena i jednim od sedam novih svjetskih čuda.

Afrika

Kada je riječ o Africi, Kilimandžaro je zasigurno vrijedan posjeta, a posljednjih godina uživa osobitu popularnost. Na nadmorskoj visini od gotovo šest tisuća metara, najviši vrh Afrike smješten u Tanzaniji na popisu je mnogih posjetitelja. Uz mnoštvo staza za penjanje, većina se u ovu avanturu upušta sa stručnim vodičima uz čiju pomoć stižu do spektakularnog pogleda iznad oblaka. Staze su uglavnom duge oko pedeset kilometara te će vam trebati oko tjedan dana za svladavanje, a preporučeno doba godine je siječanj, veljača ili pak rujan. U slučaju da je Kilimandžaro previše razvikan za vaš ukus, nema razloga za brigu, u Africi se nalazi mnogo drugih planinarskih destinacija. Izdvajamo Mjesečevo gorje poznato i pod imenom Ruwenzori u Ugandi. Staza je dugačka šezdeset kilometara, a najbolje ju je posjetiti u periodu od prosinca do ožujka. Ovo čarobno mjesto nudi impresivan pogled na ledom okovane glečere, ali i susret sa slonovima. Naša sljedeća preporuka je Zmajevo gorje (Drakensberg) koje se prostire duž teritorija Južnoafričke Republike i Lesota. Postoji nekoliko dostupnih staza, a ona koja vodi do vodopada Tugela Falls doista je zapanjujuća. Premda se radi o prilično kratkoj stazi na ravnom terenu koju možete prijeći u jednom danu, ljestve dužine dvadeset metara napravljene od metalnih lanaca koje vode do vrha razlog su zašto mnogi ljudi, nerijetko sa strahom od visina, ne izabiru ovu stazu.

Sjeverna Amerika

Ako ste se zaputili u Sjevernu Ameriku, destinacija za posjetiti ima pregršt, no izdvajamo dvije zaista posebne. Yosemite Grand Traverse u Kaliforniji nudi gotovo sto kilometara staze. Ova vas staza vodi na putovanje kroz poznati Nacionalni park Yosemite, dijelom prolazi kroz staze John Muir Trail i Cathedral Range. Za ovu rutu trebate odvojiti cijeli tjedan, najbolje vrijeme za posjetu je od sredine srpnja do sredine rujna, a planinareći ćete proći pokraj mnoštva slapova, kotlina i prostranih livada.

Staza koju zasigurno nećete htjeti zaobići je Long-range traverse koja se nalazi u Newfoundlandu u Kanadi. Imat ćete na raspolaganju stazu od četrdeset kilometara koje možete proći u tri do šest dana, ovisno o tempu. Najbolje vrijeme za ovu avanturu također je od srpnja do rujna. Na ovom putu čekaju vas prizori netaknute prirode u Nacionalnom parku Gros Morne koji obiluje tundrom i skrivenim jezerima.

Južna Amerika

Ako vas privlači Južna Amerika, veselit će vas informacija da i ovaj kontinent skriva brojne planinarske staze. Izdvajamo kružnu stazu "W" koji se nalazi u Nacionalnom parku Torres del Paine u Čileu. Staza se prostire do osamdeset kilometara, a planinarenje može trajati od četiri do šest dana. Ova je staza popularna od listopada do travnja, ali je impresivna i u srpnju kad je tamo službeno zima. Popularna ruta koja slijedi oblik slova "w" nudi vam spektakularne prizore vulkanskih vrhova, ledenjaka i prekrasnih jezera. Drugo odredište apsolutno vrijedno spomena je staza Fitz Roy koja se nalazi u Patagoniji u Argentini. Za pedesetak kilometara staze možete izdvojiti i do tjedan dana, a stručnjaci će uvijek preporučiti veljaču ili ožujak kao idealne mjesece. Ova staza vodi vas kroz Nacionalni park Los Glaciares iz kojeg vam se pruža pogled na šume, ravnice, ledenjake, slapove i impresivan masiv Fitz Roy.

Australazija





Nipošto ne smijemo zaboraviti "The Land Down Under". Uluru Base Walk u Australiji jedna je od najljepših staza u geološkom, ali i kulturološkom smislu. Ovo je staza srednjeg intenziteta koja se proteže na malo više od deset kilometara za što će vam trebati oko tri sata. Staza jest kratka, ali svakako slatka zbog nezaboravnog pogleda koji pruža. Ne smijemo preskočiti ni Novi Zeland koji nudi stotine zanimljivih staza za planinarenje. Među njima je staza Queen Charlotte koja se nalazi na sjevernom rubu Južnog otoka. Radi se o udaljenosti od sedamdeset kilometara za koje će vam trebati od tri do pet dana, a mnoštvo različitih staza vodit će vas kroz suncem okupane brežuljke i pokraj kristalno čiste vode. Uz ovu, preporučamo i stazu Routeburn koja je smještena također na Južnom otoku. Nalazi se u Nacionalnom parka Fiordland, a proteže se na trideset kilometara. Iako je staza Milford Track popularnija, staza Routeburn pružat će vam jednako spektakularne poglede istovremeno osiguravajući manje ljudi na stazi.

Uz mnoštvo mogućnosti, sigurni smo da ste upravo pronašli idealnu planinarsku destinaciju te možete započeti s planiranjem vašeg idućeg putovanja.