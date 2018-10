Odmor začinjen mirisima i aromama indijske kuhinje

Najkvalitetnije, prirodno uzgojene namirnice, specifična priprema, mnoštvo začina i prisutnost svih šest okusa (slano, slatko, kiselo, ljuto, gorko i trpko) u jednom obroku, osnovni su principi ajurvedske prehrane u kojoj je sve - kad je i riječ o ajurvedskom liječenju - prilagođeno pojedincu.

Pravom kombinacijom namirnica i količine hrane te znanjem o vremenu kad ih idealno konzumirati, možemo održavati tijelo u zdravoj ravnoteži, ali i rješavati brojne zdravstvene tegobe, prije svega probavne.

Naime, neprobavljivu hranu tijelo shvaća kao toksin, pa ako jedemo "kemiju" umjesto hrane, pijemo hladne napitke tijekom jela (oni će "smrznuti" masti na stijenkama probavnog sustava, pa će se dulje zadržati u tijelu) ili miješamo tople i hladne namirnice (salata se jede kao zaseban obrok!), napravit ćemo svojem tijelu više štete nego koristi.

U Termama Laško od 2012. djeluje Thermana & Veda Ayurveda Centar Laško, gdje gosti mogu uživati u raznim tretmanima za zdravlje i ljepotu, ali i kušati hranu koju priprema chef iz Indije. Za samo 17 eura možete uživati u ajurvedskom meniju koji uključuje ajurvedski čaj, indijski kruh chapati, popečke od luka i slanutka, juhu od crvene leće i korjenastog povrća, basmati rižu s povrćem i začinima, indijski puding... Osim toga, Terme Laško pripremile su i atraktivne jesenske ponude, pa tako smještaj plaća jedna, a borave dvije osobe.





Ajurveda se zasniva na tri temeljna načela, tj. doše. Vata, pitta i kapha glavni su elementi tijela, naši pokretački principi o kojima ovisi fizičko i mentalno zdravlje. Sve tri doše prisutne su kod svih ljudi, ali obično prevladava jedna. O njoj ovisi ne samo to što će nam biti nepcu finije, već i to kakav će utjecaj imati na zdravlje tijela u cjelini. Primjerice, kapha tipovima nikako se ne preporučuje jesti sladoled, pitta tipovima - s obzirom na to imaju osjetljivu probavu - ne preporučuju se ocat i općenito kiseline, kao i ljuti začini, dok vata tipovima nikako ne odgovara sirovo povrće. Ajurvedska hrana kuha se na pročišćenom maslacu (ghee) koji, za razliku od drugih masnoća, ubrzava probavu te obnavlja sluznicu želuca i crijeva. Začini poput kumina, čilija, korijandera..., koji su temelj ove kuhinje, kad se prže na masnoći, dobivaju jači okus, pa su i time probavljiviji.

Curry s grahom i začinima

Sastojci: 2 šalice kuhanog graha, ½ čajne žličice kurkume u prahu, 2 čajne žličice korijandera u prahu, 1 čajna žličica čilija u prahu, 1 žlica sitno nasjeckanih listova metvice, nekoliko listova korijandera (za ukras), sol, 1 žlica ghee masla

Za umak: 1 srednji luk, 1 luk, 2,5 cm naribanog svježeg đumbira, 2 žlice kokosova brašna, 1 žlica bučinih ili suncokretovih sjemenki

Priprema

U woku zagrijte ½ žlice ghee maslaca. Dodajte luk i đumbir te pržite 2-3 minute. Od kokosovog brašna i malo vode napravite gustu pastu. U drugom woku zagrijte preostali ghee maslac te dodate sastojke za umak te pržite 2-3 minute. Potom umiješajte i kurkumu, korijander i kumin te pržite 2-3 minute. Dodajte i kuhani grah, listove metvice, sok i 1 dcl tople vode. Sve pokrijte poklopcem i kuhajte 4-5 minuta. Skinite s vatre i ukrasite listovima korijandera, a po želji možete dodati i začina garam masala (gotova mješavina indijskih začina). Servirati uz rižu.

Aromatična riža

Sastojci: 1 šalica kuhane basmati riže, 1 luk srednje veličine, sol, ½ šalice nasjeckanih listova metvice, ½ šalice nasjeckanih listova korijandera, 3-4 češnja češnjaka, ½ grubo mljevenog kokosova brašna, 1 zeleni čili (po želji)

Za prženje začina: 1-2 žlice ghee maslaca, malo cimeta, 2 klinčića, 5 zrna crnog papra, ½ žličice sjemena kumina

Priprema

Rižu namočite na 10 minuta pa procijedite. Izmiješajte sastojke za umak: listove metvice i korijandera, protisnuti češnjak, kokosovo brašno i čili po želji. Dodajte malo vode, dovoljno da dobijete gustu smjesu. Zagrijte ghee maslac i dodajte mu začine. Kad puste svoju aromu, dodajte luk i pržite ga 4-5 minuta. Dodajte umak i sve zajedno kuhajte još nekoliko minuta. Nakon toga umiješajte i kuhanu rižu, dodajte 2 šalice tople vode i malo soli te kuhajte dok voda ne ispari.

