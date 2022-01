Najluđe teorije zavjere u koje se vjeruje...

Teorije zavjera postoje oduvijek, zapravo - kad ljudi još nisu uspijevali nešto shvatiti, mislili su da je to nešto božansko, čudesno i nevjerojatno. Kroz stoljeća su se mnoge stvari shvatile i objasnile svima, no uvijek ima bisera koji i dalje misle da je, primjerice, Zemlja ravna...

No, nije to ništa... slušajte ovo ;)

Mjesec, naime, nije stvaran, a ako je - onda moguće da s vremenom postane zelen

Mnogo je teorija zavjere o svemiru - dalek nam je, mističan i još uvijek nije potpuno objašnjen. Jedna od tih teorija je i da, zamislite, mjesec nije stvaran - po ovoj je teoriji on zapravo vanzemaljska svemirska stanica. Teoretičari ove zavjere vjeruju da se mjesec otvara, baš u trenutcima kada mi ne možemo to vidjeti i u njega ulaze i izlaze svemirski brodovi. Osim toga, za mjesec se smatralo i da će s vremenom postati zelen. Pojedinci su bili tog mišljenja jer su pojedini planeti sjajili zeleno, no, to nije zato što zaista postaju zeleni, već su se pojedini planeti posložili tako da se vidio zeleni odsjaj. Velika većina ovakvih teorija je zapravo relativno lako objašnjiva znanstvenim činjenicama i rezultatima istraživanja...

NASA ne želi da znamo za drugo sunce!

Teorija zavjere o NASI, državnoj civilnoj upravi SAD-a za zrakoplovna i svemirska istraživanja i razvoj ne manjka - vjerojatno zato što nam je svemir dalek i teško shvatljiv. Tako postoji teorija o tome da NASA zna za „drugo sunce", no namjerno nam ga ne žele pokazati. Određeni astronomi su također poduprli tu ideju, no zašto NASA tako skrovito čuva drugo sunce - ne znamo.

Osim te, zanimljiva je i teorija kako se sunce pokušava sakriti „umjetnim oblacima." Pojedinci skloniji teorijama zavjera vidjeli su snimku koja prikazuje ispuštanje velikih količina vodene pare u atmosferu - što ih je potaklo na razna pogrešna tumačenja. Osim ideje o „umjetnim oblacima", javila se i teorija da se radi o otrovnim chemtrailsima. Spomenuta snimka naime - ne prikazuje nikakvo sakrivanje sunca, već se radilo o testiranju raketnog motora.

Ima toga još, naravo, ali ne možemo vam baš sve otkriti odjednom... ;)