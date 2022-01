Teorije zavjera u Hrvatskoj...

Da ne bi bilo da Hrvati nemaju veze s teorijama zavjere i da su vrlo ozbiljni ljudi koji samo govore o pametnim stvarima...

Ministarstvo unutarnjih poslova nas ilegalno 'čipira' po direktivi EU

Jedna od teorija zavjere, a također vezana za hrvatske institucije je ta da nas Ministarstvo unutarnjih poslova ilegalno čipira. Teorija zavjere nije utemeljena ni na čemu, osim da nas „čipiraju IDentitetom." Nikad nije točno objašnjeno što je to točno „IDentitet" i kako se to čipiranje obavlja. Utemeljenje ova teorija vjerojatno crpi iz uvođenja elektroničkih osobnih iskaznica s kontaktnim čipom. Taj se čip, naime, na osobnoj iskaznici ne mora „aktivirati" - ukoliko osoba odluči da ne želi aktivirati certifikate s elektroničkog dijela osobne iskaznice, to ne mora napraviti a da i dalje može koristiti iskaznicu za dokazivanje identiteta. Pa, ako nas i čipiraju, odluka je na vama! Vaše tijelo - vaš izbor!

Croatia Airlines raspršuje chemtrailse

Kada smo već spomenuli chemtrailse, u lijepoj našoj ne manjka različitih teorija zavjere, pa je tako poznata i ona kako Croatia Airlines zapravo raspršuje svakojake kemikalije u zrak preko svojih zrakoplova. Ideja chemtrailsa pretpostavlja da zrakoplovi ostavljaju štetne, otrovne tragove za sobom, a zagovornici teorija smatraju da ih državne institucije šire namjerno i iz zlih namjera. Iz Croatia Airlinesa tu su optužbu oštro demantirali, te dodaju da sudjeluju u provedbi svjetske strategije zrakoplovstva za zaštitu okoliša. Ova ideja zapravo je protekla iz satiričnog teksta koji se, baš čudno, pretvorio u široko prihvaćenu teoriju.

Dakle... ;) što reći...