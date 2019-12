Najbolji recepti - kocke od lješnjaka

Recepti za božićne kolače su nezahvalna stvar - svaka domaćica, a bogami i poneki domaćin, imaju neke svoje recepte koje ljubomorno čuvaju i iznenade nas tek pokoji put godišnje s takvim delicijama.

No, uspjeli smo nabaviti jedan recept koji je a) sjajan, b) jednostavan i c) nevjerojatno ukusan, a uz to neće vam pokvariti liniju.

Kocke od lješnjaka odličan su božićni kolač koji, za divno čudo, nema baš tako puno kalorija kao ostali, pa ga se može bez neke pretjerane grižnje savjesti pojesti par komada - vaša vam linija neće zamjeriti.

Recept za kocke od lešnjaka

Sastojci

100 g mljevenih lješnjaka

80 g omekšalog maslaca

8 žlica nemasnog mlijeka

160 g šećera

300 g brašna

2 bjelanjka

1 mala žlica naribane limunove kore

četvrtina žlice praška za pecivo

četvrtina žlice cimeta

Priprema

Maslac, šećer i mlijeko dobro promiješajte zajedno, dodajte limunovu koru. Brašno pomiješati s praškom za pecivo te dodati u smjesu maslacem. Tijesto ravnomjerno rasporediti po limu za pećenje. Napraviti snijeg te u njega dodati ostatak šećera, cimet i lješnjake. Ravnomjerno rasporediti po prvom sloju tijesta. Nožem lagano urezati kocke ili pravokutnike. Peći 12-15 minuta na 160 stupnjeva u zagrijanoj pećnici.

Energetska vrijednost: 35 kalorija po komadu

Dobar tek!