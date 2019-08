Najbolji lijek za nesanicu

Problemi sa spavanjem šire se poput požara, tako da se procjenjuje da gotovo jedna trećina svjetske populacije ima neki poremećaj sna. Uzroci su očekivani - stres i cjelodnevno buljenje u ekrane, a problemi koje donosi nesanica toliko su ozbiljni da već pri prvim znakovima treba reagirati.

Jedan od najučinkovitijih, a ujedno i najjednostavnijih lijekova za rješavanje problema s nesanicom je - topla kupka.

Topla kupka djeluje tako da povećava 24-satni temperaturni ritam tijela. Naša temperatura mijenja se kroz dan, a to je regulirano unutarnjim satom. Prirodno je da temperatura tijela pada pred odlazak na počinak, što nas uspavljuje.

"Iza ovoga stoji dobra znanost", kaže neuroznanstvenik i specijalist za spavanje sa Sveučilišta Kalifornija Matthew Walker za portal NPR.

"Evo kako to djeluje: Toplinu iz tijela najviše oslobađamo kroz dlanove i tabane. I zbog toga topla kupka djeluje... iz potpuno suprotnog razloga, no što ljudi očekuju. Uđete u toplu kupku, izađete i pomislite kako vam je lijepo toplo. Legnete u krevet i zaspite. No, istina je potpuno suprotna. Topla kupka izvlači toplinu tijela na površinu, u tabane i dlanove i uspavljuje nas", nastavlja Walker, autor knjige Why We Sleep.

Znanstvenici preporučuju kupku zagrijanu na 40 Celzijevih stupnjeva, u trajanju desetak minuta, sat do dva prije odlaska na počinak.