Najbolje voće i povrće za skidanje viška kilograma

Više je načina kako izgubiti neželjene kilograme, ali najčešća preporuka je kombinacija uravnotežene prehrane i vježbanja. Preporučuje se jesti puno voća i povrća, a nutricionistica Aneequa Godart otkrila je koje su četiri vrste voća i povrća najbolja opcija za one koji žele smršaviti.

Bobičasto voće - kako prenosi New York Post, bobičasto voće jedno je od najboljih opcija za one koji žele kontrolirati kilograme, a s time se slaže i nutricionistica. "Bobičasto voće, poput jagoda, borovnica i malina, ima malo šećera, ali puno antioksidansa i vlakana, što ih čini savršenima za zadovoljenje želje za slatkim kada pokušavate smršavjeti", objašnjava Godart.

Celer - celer je niskokalorično povrće koje može pomoći u regulaciji težine. "Prvi na popisu voća i povrća za mršavljenje je celer. Često ga se ističe zbog njegovog 'negativnog' kalorijskog učinka, što znači da tijelo sagorijeva više kalorija probavljajući celer nego što on sam ima kalorija", objašnjava nutricionistica.

Jabuke - jabuke su bogate vlaknima, a konzumacija ovog voća može učiniti da se satima osjećamo sitima. One su odličan izbor za sve one koji žele kontrolirati apetit i težinu, prenosi New York Post. Nutricionistica Godart preporučuje da ih češće uključimo u prehranu. "Jabuke su još jedna odlična opcija za one koji žele smršaviti. Bogate su dijetalnim vlaknima i pektinom koji pomažu u regulaciji apsorpcije masnoća u tijelu", dodaje ona.

Povrće bez škroba - oni koji žele izgubiti kilograme ili nastoje zadržati težinu koju imaju, trebali bi jesti više povrća koje ne sadrži škrob, ističe nutricionistica. Povrće poput brokule, cvjetače i krastavaca sadrži visok udio vlakana i vode, što utječe na osjećaj sitosti, a time i na regulaciju težine.