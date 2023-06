Najbolje ljetne aktivnosti

Jedna od koristi vježbanja u toplijim razdobljima je to što su nam tijela općenito fleksibilnija kada nam je toplo.

Međutim, prije vježbanja svakako vam je potreban plan hidratacije. "Ostati pravilno hidriran prije, tijekom i nakon treninga je ključno," upozorava Anne Malum, fitness trenerica. "Preporučljivo je piti male, česte gutljaje vode umjesto da pijete velike količine odjednom. Adekvatna hidratacija pomaže u održavanju regulacije tjelesne temperature, podržava rad kardiovaskularnog sustava i sprječava dehidraciju", savjetuje Malum.

Budući da tijelu treba vremena da se privikne na vježbanje na vrućini, Malum dodaje da je bitno slušati znakove upozorenja vašeg tijela, poput vrtoglavice, mučnine ili izostanka znojenja. Ako se pojavi bilo koji od ovih simptoma, važno je uzeti pauzu, potražiti hlad i rashladiti se.

Evo sedam primjera sportskih aktivnosti vježbi koje će vas održati motiviranima i čak vam pomoći da se rashladite kada je vani jako toplo.

Joga - prema Malum, joga u vrućem okruženju nudi brojne prednosti, uključujući poboljšanu fleksibilnost i mentalnu snagu. "Vrućina pomaže u opuštanju mišića i olakšava usredetočenost uma", objašnjava.

Plivanje - plivanje nije samo osvježavajuće i prirodan oblik hlađenja na vrući ljetni dan, već je i učinkovita kardiovaskularna aktivnost s malim opterećenjem koja pomaže u izgradnji snage i izdržljivosti. Druga opcija je i aerobik u vodi, još jedna kardio vježba koja također povećava snagu i fleksibilnost te je savršena aktivnost za trudnice, starije osobe i one koji imaju problema sa zglobovima ili mišićima.

Stojeće veslanje na dasci (Stand up paddleboarding - SUP) - svatko tko je ikada probao veslati na dasci zna da je to puno teže nego što izgleda. Održavanje ravnoteže na velikoj plutajućoj dasci zahtijeva korištenje cijelog tijela, s velikim naglaskom na stabilnost i kontrolu. Veslanje je, naravno, i odlična vježba za ruke. To je sjajna 'vodena' vježba u vrućim danima.

Teretana - većina teretana je prilično prazna tijekom ljetnih mjeseci, a manje ljudi koji vježbaju znači i manje tijela koja zrače toplinu, što je čini savršenim mjestom za tjelovježbu kada je vani vruće. Naravno, tu su najčešće i klima uređaji, stoga mudro iskoristite svoje vrijeme tamo i planirajte odraditi svoje najintenzivnije vježbe, poput dizanja utega, u rashlađenoj teretani umjesto na otvorenom.

Veslanje - veslanje je još jedan vodeni sport koji će vampokrenuti cijelo tijelo. Ne samo da jača vaše ruke, noge i tijelo, već je još jedan odličan primjer kardio aktivnosti s malim opterećenjem, što znači da je lakša za vaše zglobove nego, recimo, trčanje. Osim toga, uvijek možete skočiti u vodu da se rashladite.

Vježbe mobilnosti i istezanja - "Vježbe mobilnosti i istezanja, poput dinamičkog istezanja ili ciljanih vježbi mobilnosti, također mogu biti korisne po vrućini", kaže Malum. "Povišena temperatura omogućuje povećanu fleksibilnost i savitljivost mišića, olakšavajući veći raspon pokreta tijekom vježbanja. Izvođenje vježbi mobilnosti i istezanja u vrućem okruženju može spriječiti mišićnu neravnotežu, poboljšati držanje i poboljšati ukupnu kvalitetu kretanja."

Što god od ovoga odabrali, nećete progriješiti...