Zimizelen se oprašta od ljeta intimnim akustičnim sessionom iz dnevne sobe

Zagrebački kantautor Zimizelen predstavlja poseban i intiman akustični session snimljen jedne vruće ljetne nedjelje u dnevnoj sobi na zapadu Zagreba. U toploj, gotovo obiteljskoj atmosferi, Zimizelen je s bendom za publiku pripremio jedinstveni uvid u svoj rad kroz tri izvedbe - dvije potpuno nove, još neobjavljene pjesme te jednu posebno dragu obradu koja već godinama zauzima važno mjesto u njihovim koncertima. Riječ je o pjesmi "Sadness As A Gift" kantautorice Adrianne Lenker, čija emocija i senzibilitet savršeno rezoniraju sa zvukom i poetikom Zimizelena.

Ovim sessionom Zimizelen simbolično produžuje ljeto, donoseći svježinu i nježnost u jesenske dane, ali i najavljuje smjer kojim će se kretati na svom novom albumu. U izvedbi su sudjelovali: Eleonora Hil - vokal i violina, Jakov Gojmerac - bas i vokal i Vinko Ergotić - vokal i gitara. Za produkciju, snimanje i oblikovanje zvuka zaslužni su Leonard Klaić i Hrvoje Baudoin, koji su dodatno naglasili intimnost i prirodnost zvuka.

Nakon ovog akustičnog sessiona, Zimizelen nastavlja rad na novom materijalu i priprema glazbu koja će u narednom razdoblju oblikovati njegov drugi studijski album. Intimna energija i nježni, ali moćni vokali te prepoznatljiva instrumentalna dinamika i dalje ostaju njegovi zaštitni znakovi. Zimizelen poziva publiku da posluša session i pridruži se njihovom glazbenom putovanju - jer ovo je tek početak jedne duže, zimizelene priče.

Zimizelenov album "San na uzici" objavljen je 2023. godine, a na njemu su sabrani singlovi "Fantastično", "Zamisli", "Iza zavjesa", "Samo čekaj..." te suradnja s Mary May na pjesmi "Likovi bez lica". Kritičari su istaknuli kako bi "Zimizelen uz malo sreće mogao postati važnom "zimzelenom" konstantom domaće kantautorske scene". "San na uzici" osim na digitalnim platformama dostupan je i kao LP izdanje.