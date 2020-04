Nadoknadite vitamine na kraju zime

Krajem zime zalihe vitamina u ljudskom tijelu se smanjuju, a kod nekih ljudi mogu biti i potpuno potrošene. Taj nedostatak mogu pogoršati nedostatak vježbanja i nezdrava prehrana.

Upravo iz tog razloga bilo bi dobro da konzumiramo dodatne vitamine sada kada mnogi od nas osjećaju proljetni umor i kada nas napadaju razne bolesti. Sezonsko voće i povrće još uvijek nisu široko dostupni, što znači da čak ni uravnotežena prehrana ne može biti siguran način da svojem tijelu pružimo dovoljnu količinu vitamina.

Naročito bismo trebali paziti da unosimo dovoljno vitamina C i D kako bismo ojačali svoj imunološki sustav.

Vitamin C

Vitamin C, poznat i kao askorbinska kiselina, ključan je za naše tijelo. Podržava normalno funkcioniranje imunološkog sustava pomažući funkciji bijelih krvnih stanica. Ima antioksidacijski učinak, što znači da štiti od oštećenja koja uzrokuju slobodni radikali, a dokazano je da vitamin C poboljšava našu otpornost na infekcije. Ovaj vitamin je topljiv u vodi, a to znači da ga naše tijelo ne može skladištiti i zato je važno pobrinuti se da ga redovito uzimamo. Dnevni preporučeni unos vitamina C je najmanje 80 mg, što se može povećati sve do 500-1000 mg dnevno tijekom razdoblja s nedostatkom vitamina i epidemija bolesti. „Bilo bi teško nabrojati sva korisna svojstva vitamina C jer sudjeluje u mnogim procesima u ljudskom tijelu. Danas ne uočavamo nedostatak, ali zbog smanjenog unosa vitamina C, možemo biti osjetljiviji na bolesti tijekom sljedećih tjedana, pa se preporučuje da pazimo na prehranu i uzimamo dodatne količine ako je potrebno", savjetuje dijetetičar.

Vitamin D

Vitamin D najvažniji je vitamin za potporu imunološkom sustavu. Istraživanja pokazuju da igra ključnu ulogu u aktiviranju naše otpornosti, što znači da oni s ispodprosječnom razinom vitamina D imaju veću vjerojatnost da će imati oboljenja gornjih dišnih puteva i podložniji su zarazi određenim bolestima. Znamo da je 80% naših potreba za vitaminom D zadovoljeno kad se proizvede u našoj koži kao rezultat kontakta sa sunčevom svjetlošću, ali 10-20% naše potrebe za vitaminom D može se zadovoljiti uravnoteženom prehranom. Međutim, u većini slučajeva to nije dovoljno za osiguravanje optimalne razine vitamina D. Iako mnogi vjeruju u to, odlazak u salon za sunčanje nije zamjena za učinak proizvodnje vitamina D koji dobivamo od sunčevih zraka.

Prije nekoliko godina zdravstveni djelatnici izrazili su svoje zajedničko stajalište prema kojem do kraja zime velika većina Europljana može imati nedostatak vitamina D. Također se slažu da čak i zdrava, uravnotežena prehrana ne sadrži dovoljno vitamina D da bi zadovoljila naše potrebe u posljednjim zimskim i proljetnim mjesecima, pa bi tijekom tog razdoblja svi trebali uzimati vitamin D u obliku dodataka prehrani. Dobra je ideja imati vanjski izvor vitamina D, posebno u vrijeme kada nema puno sunca i kada moramo ostati u zatvorenom. Preporučeni dnevni unos je 1500-2000 IU.