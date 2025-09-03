Nadograđeni HUAWEI WATCH D2

Na Kongresu Europskog kardiološkog društva (ESC) 2025, vodećem svjetskom kardiovaskularnom događaju, HUAWEI je predstavio svoje najnovije inovacije u području zdravstvene tehnologije. Tom je prilikom najavio značajne nadogradnje pametnog sata HUAWEI WATCH D2, uoči službenog lansiranja 19. rujna 2025 u Parizu, gdje će biti predstavljena i Watch GT 6 Series.

U skladu s ovogodišnjom temom „Kardiologija bez granica", unaprijeđeni uređaj donosi vrhunsku tehnologiju za praćenje krvnog tlaka i otkrivanje aritmija, pružajući korisnicima praktičan i precizan uvid u zdravlje.

Čak 245 milijuna ljudi pati od visokog krvnog tlaka, dok je razina osviještenosti samo 51 posto. Zato je proaktivno upravljanje ovim rizikom važnije nego ikad prije. Huawei je stoga unaprijedio pametni sat Watch D2, koji je dobio dvije nove certifikacije, potvrđujući svoju izvrsnost u području inovativnosti i pouzdanosti.

Potvrđen od vodećih stručnjaka

Huawei Watch D2 dobio je pohvale vodećih kardioloških stručnjaka pa je tako George Stergiou, predsjednik STRIDE BP i Međunarodnog društva za hipertenziju, naglasio kako je ovaj uređaj potvrđen u skladu s univerzalnim standardom AAMI ESH ISO, a omogućuje i 24-satno ambulantno praćenje krvnog tlaka tijekom spavanja i dnevnih aktivnosti. Zahvaljujući TruSense tehnologiji, sat osim krvnog tlaka mjeri i zasićenost krvi kisikom, otkucaje srca i druge važne pokazatelje - sve to objedinjeno u elegantnom kućištu.

Vodeći na tržištu nosivih uređaja

Huawei je vodeći na globalnom tržištu nosivih uređaja s udjelom od 21,9 % u prvom kvartalu 2025., što je rast od 42,4 % u odnosu na prošlu godinu (izvor: IDC, 2025). Uspjeh se pripisuje kombinaciji preciznosti, elegantnog dizajna i rada specijaliziranih istraživačkih centara u Njemačkoj, Švedskoj, Indiji i Kini. Rast ujedno potvrđuje sposobnost tvrtke da razvija inovativne zdravstvene tehnologije privlačne korisnicima diljem svijeta.

Na kongresu ESC 2025 prikazan je i model Watch 5 s novom X-TAP tehnologijom koja omogućuje mjerenje 11 zdravstvenih pokazatelja u samo jednoj minuti s vrhom prsta te dobivanje podataka o zasićenosti krvi kisikom u deset sekundi.

Napredan sustav za praćenje krvnog tlaka

Huawei Watch D2 postavlja novi standard u tehnologiji nosivih uređaja jer je riječ o prvom pametnom satu na svijetu s registracijom NMPA klase II za medicinske uređaje u Kini i EU CE MDR certifikacijom za ambulantno praćenje krvnog tlaka na zapešću. Time se postiže nova razina preciznosti i korisnosti u osobnom upravljanju zdravljem.

Ovaj sat baziran je na TruSense tehnologiji koja omogućuje jednokratna mjerenja na zahtjev, ali i automatsko 24-satno praćenje, uključujući i mjerenja tijekom spavanja. Sustav se prilagođava prirodnim cirkadijanskim ritmovima i obavlja mjerenja u optimalnim trenucima, primjerice ujutro u 8 sati, popodne u 16 sati i noću. Korisnici tako dobivaju pouzdane podatke bez obzira na to rade li, odmaraju ili spavaju, bez narušavanja životnog stila.

Sustav za otkrivanje aritmije

Novost je certificirana analiza aritmije pulsnog vala, koja omogućuje pouzdano praćenje nepravilnog srčanog ritma, uključujući fibrilaciju atrija. Sustav detekcije pruža upozorenja u stvarnom vremenu i dugoročnu analizu trendova, nadopunjujući profesionalne preglede. Funkcija je dostupna na iOS, Android i HarmonyOS operativnim sustavima, a nedavno je odobrena na još šest novih tržišta, među kojima su Saudijska Arabija i Australija. Ukupno je dostupna u 32 regije svijeta.

Nova boja i unaprijeđen dizajn

Iako je glavni naglasak na preciznim zdravstvenim mjerenjima, Huawei nije zaboravio na estetiku. Uz postojeće crnu i bijelu, sada je dostupna i sofisticirana plava varijanta. Novi model zadržava prepoznatljivu lakoću i udobnost serije, a lakši je za deset grama od prethodnih generacija. Poseban remen s 26-milimetarskim jednodijelnim dizajnom i remenima za brzo skidanje, kombinira funkcionalnost i svakodnevnu nosivost. Nova boja bit će dostupna globalno od 19. rujna 2025.

Huawei ove jeseni donosi i druge novitete. Početkom rujna na naše je tržište stigao cjenovno pristupačan tablet HUAWEI MatePad 11.5 s PaperMatte zaslonom, idealan za rad na otvorenom, crtanje ili vođenje bilješki. Sredinom mjeseca, točnije 19. rujna u Parizu će biti održan događaj na kojem će biti predstavljena nova serija pametnih satova Watch GT 6 s važnim poboljšanjima u praćenju sportova na otvorenom, a odmah potom na tržište stižu i novi modeli bežičnih slušalica.