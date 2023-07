„Na Tri kralja ili kako hoćete“ premijerno na Lovrjencu

Druga dramska premijera 74. Igara, „Na Tri kralja ili kako hoćete" Grzegorza Jarzyne i Romana Pawłowskog, nastala prema motivima istoimene drame Williama Shakespearea, koprodukcija je Dubrovačkih ljetnih igara i Zagrebačkog kazališta mladih, a igrat će od 21. do 25. srpnja u 21:30 na tvrđavi Lovrjenac.

Redatelj Grzegorz Jarzyna o svom je pristupu kazao kako je čitajući Shakespearea uvidio da u njegovim djelima ljudi nisu određeni spolom, nego ljubavlju, što je vrlo moćna poruka koja se može iščitati iz njegovih drama i soneta, da se ljudi mogu voljeti i to na sve načine koje osjećaju. To je najsnažnija stvar koja povezuje ljude. „Promijenili smo jako puno toga, kostime, spol likova, zaokrenuli priču i postavili neka nova pitanja, situacije i rješenja, sve je to vrlo emotivno i isprepliću se stanja razočarenja, nada i želja te na kraju nova ljubav koja se rađa." zaključio je Jarzyna.

Dramaturg Roman Pawłowski naglasio je da njihova namjera ovdje nije razdvajati, već povezati ljude i vratiti se osnovama Shakespearove vječne ljubavi te dodao da je izražavanje osjećaja, identiteta i preferencija svačije pravo.

„Na Tri kralja ili kako hoćete" u Jarzyninoj redateljskoj interpretaciji postaje modernistički komad o fluidnim seksualnim identitetima koji se bore za pravo na postojanje u starom, patrijarhalnom svijetu. „U luksuzni hotel Ilirija pristižu gosti - poznati, aristokratski, bračni par Olivio i Orsina, Olivijev asistent Mario i pjevačica Feste, Olivijeva tetka Tomassa i njena prijateljica, bogata Engleskinja Andrea. Za vikend cijeli je hotel samo njihov, a da dobiju sve što požele pobrinut će se voditeljica hotela Malvolia i konobar Zoran. No, ono što oni zaista žele u potpunosti je drugačije od onoga što oni misle da žele, a to će im možda sasvim slučajno otkriti jedan nepozvani gost - Violx. Pripremajući se za cross dress party zbog kojeg su svi likovi u hotelu Ilirija, uz prisustvo Violx, razotkrit će sve ono skriveno što svi oni nose u sebi, a sve što su znali o ljubavi, ali i o sebi samima preokrenut će se preko noći."

Uz redatelja Grzegorza Jarzynu koji je zajedno s Romanom Pawłowskim napisao i dramaturški tekst predstave, autorski tim čine kostimografkinja Anna Axer Fijalkowska, scenografski tim AAFGJAP, za svjetlo je zaslužan Aleksandr Prowalinski, video projekcije napravio je Ivan Marušić-Klif, glazbu Marko Levanić i Ivana Starčević, oblikovanje zvuka Marko Levanić, scenski pokret Šimun Stankov, ulogu inspicijentice preuzela je Petra Prša, a za prijevod adaptacije s poljskog jezika i jezičnu prilagodbu zaslužna je Jelena Kovačič.

Glumački ansambl koji je utjelovio uloge protagonista koji se upuštaju u riskantnu igru temeljenu na moći i želji čine: Dado Ćosić u ulozi princa Olivija, kasnije Olivije, Anđela Ramljak u ulozi princeze Orsine, kasnije Orsina, Mia Melcher u ulozi nebinarne osobe Violx, kasnije Cesarija, Katarina Bistrović Darvaš utjelovljuje menadžericu hotela Malvoliju, Petra Svrtan pjevačicu Festu, Doris Šarić Kukuljica Olivijevu tetku Tomassu, kasnije Tobyja, Barbara Prpić turistkinju Andreu, kasnije Andrewa, Mateo Videk Olivijeva asistenta Marija, kasnije Mariju, Toma Medvešek konobara Zorana, a DJ-a i matičara utjelovit će Ivana Starčević.

Rođen 1968. u Chorzówu, Grzegorz Jarzyna jedan je od najpopularnijih poljskih kazališnih redatelja. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu Jagiellonskog sveučilišta u Krakowu te na Državnoj kazališnoj akademiji Ludwik Solski u Krakowu gdje je studirao režiju. Godine 1998. postao je umjetnički direktor TR Warszawa, jednog od najinovativnijih kazališta u Poljskoj. Jarzyna režira klasične drame, reinterpretirane na hrabar i inovativan način, adaptacije poznatih europskih romana, suvremeno europsko dramsko pismo, kao i opere. Svoju je međunarodnu reputaciju stekao pozivima na razne festivale i gostovanjima u Europi i svijetu. Godine 2007. dobio je jednu od najprestižnijih nagrada njemačkog govornog područja u Europi - Nestroy-Preis - koja mu je dodijeljena za režiju Medeje u bečkom Burgtheatru.

