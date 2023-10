Na Dolcu završava ciklus Art Bubble pop-up izložbi

Art Bubble program započeo je otvorenjem Artupunkture, a njegov finissage održat će se u subotu 21. listopada u 10 sati i to na Dolcu (na štand pored skulpture Kumice), gdje će Paulina Jazvić, nagrađivana umjetnica i profesorica na zagrebačkom Tekstilno-tehnološkom fakultetu, postaviti svoju pop-up umjetničku instalaciju.

Njen rad 'This is not another party' postavlja autorsko problematiziranje i propitivanje psiho-socijalnih aspekataDanas, živimo u svijetu spektakla i isforsirane zabave; sve mora biti prezentirano na atraktivan i zavodljiv način te imati svojevrsni partijanerski štih. Istodobno, taj isti svijet obilježen je dramatičnim suprotnostima.

Postavljen stol je posve primjeren različitim krizama s kojima se pojedinci, ali i čitava civilizacija, trenutno suočavaju. U tom smislu globalni party svojevrsna je metafora opisana procesa.

Prostor slobode u današnjem vremenu je više nego uzdrman.

U radu se odražavaju traume i fantazme svakodnevnice, koji na nesvjesnoj razini, posredstvom suočavanja s traumatičnim iskustvima, utječu na identitet pojedinaca i skupina, stvarajući platformu za promišljanje paralelnih, nerijetko prikrivenih osobnih narativa.

Izložba će trajati od 10 do 13 sati.