21. Festival prvih održat će se od 23. do 28. listopada u Galeriji Događanja, Centru KNAP i Kulturno informativnom centru (KIC) u Zagrebu. Organizator festivala Studio Artless je za središnju temu odabrao (Ne)vidljive žene čime ukazuje na sistemsku diskriminaciju žena i prevlast muških mjerila koja oblikuju svijet unutar kojeg nema dovoljno prostora za vidljivost ženskog doprinosa.

Na otvorenju festivala predstavit će se 11 umjetnica-/ka s radovima pristiglim na festivalski natječaj i to u različitim umjetničkim formama kao što su video radovi, video performans, AI grafika, ready-made intervencija, fotografije, objekti i performance. Otvorenje izložbe je 23. listopada 2023. u 19:00 sati u Galeriji Događanja, a posjetitelji će radove moći pogledati tijekom trajanja festivala.

«Pitanje vidljvosti nije jedino pitanje s kojim se žene susreću. Procesi retradicionalizacije

društva, inicijative za sužavanje ženskih sloboda, sistemska mizoginija, izuzetno su vidljivi i važno je da se o tome govori.» - rekla je organizatorica festivala Ana Janjatović Zorica najavljujući 21. Festival prvih.

Nakon otvorenja izložbe, prvi festivalski dan će obilježiti i poetsko-glazbeni performance Improvizije/ Koncart multinstrumentalistice i izvedbene umjetnice Ane Paške, koja se igra glasom i riječima, pronalazi nepoznate glasovne pejzaže i stvara pjesničke slike rastvarajući svakodnevicu, dok je drugi dan (utorak, 24. listopada) rezerviran za razgovor s autoricama izložbe, koji će moderirati povjesničarka umjetnosti Josipa Bubaš, i predavanje 'Uvod u feminističke teorije i pokrete' sociologinje Branke Galić.

U sklopu Festivala su još tri predavanja: '(Ne)znane junakinje Marije Jurić Zagorke' (srijeda, 25. listopada) predstavit će Čuvarice vremena (povjesničarke Đurđica Vitković i Ana Zbiljski) donoseći priče o kultnim junakinjama Zagorkinih romana koje prkose društvenim normama, zatim predavanje kulturalne antropologinje Suzane Marjanić 'Što je feministički performans? I feminizam i aktivizam' (četvrtak 26. listopada) te performativno predavanje Doplgengera 'Jugoslavenski socijalizam i žensko pitanje na filmu' kojim se ukazuje na napuštanje ideje ženske emancipacije, koja je prisutna u filmovima do početka šezdesetih, ali i na sve prisutniju retradicionalizaciju društva (petak, 27. listopada).

Na 21. Festivalu prvih publika može pogledati i dva kratka filma: dokumentarni film Projekt Carmen (2006.) u kojem Željko Zorica prati žensku dramsku grupu Vedra lica s Ravnica u pripremi predstave Carmen te film Jagode Kaloper Iza ogledala (2011.) kojeg je autorica snimala, montirala i režirala tijekom više godina kao work in progress. Nakon projekcije filma održat će se panel rasprava 'Iza ogledala: prikazi žena na filmu jučer i danas', o glumačkom i autorskom radu Jagode Kaloper te reprezentaciji i poziciji žena u jugoslavenskom i postjugoslavenskom filmu. Filmski program 21. Festivala prvih donosi i projekciju 'Izbor ženskog eksperimentalnog stvaralaštva Kino kluba Zagreb' kojeg su odabrale Petra Belc i Lana Kosovac, kojim se pitamo čemu nas uči povijest domaćeg eksperimentalnog filma i zašto su eksperimentatorice ustrajno marginalizirane?

Interes publike sigurno će probuditi 'Otvorenje izložbe drugih' u Galeriji na katu Kulturno informativnog centra KIC, u petak 27. listopada, ali i mogućnosti participacije na radionicama: 'Žene i starenje' feministkinje Nine Čolović na kojoj će voditeljica potaknuti razgovor među različitim generacijama žena razmatrajući kako se starenje odražava na njihovu svakodnevnicu i na koje načine mijenjati društvene odnose; radionica vezenja 'No more I'm sorry' umjetnice Marlen Ban na kojoj će se tematizirati društveni pritisak povezan sa stereotipnim idejama o poželjnim oblicima romantičnih veza i odnosa; i na kraju radionica 'Osnaživanja žena' na kojoj će se dobiti savjeti i vježbe za izbjegavanje sukoba, deeskalaciju i samoobranu te naučiti kako zadržati smirenost, osnažiti se i zaštititi u situacijama potencijalnog napada na psihički i fizički integritet.

Ulaz na sva događanja je slobodan.

Program festivala nalazi se na web stranici: http://www.studio-artless.hr