Stigao je HONOR X6c

Globalni tehnološki brend HONOR predstavio je HONOR X6c, najnoviji dodatak svojoj popularnoj X seriji pametnih telefona. Dizajniran posebno za korisnike koji traže kvalitetan uređaj po pristupačnoj cijeni, HONOR X6c spaja impresivno korisničko iskustvo bazirano na umjetnoj inteligenciji, izvanrednu izdržljivost, snažnu bateriju i glatke performanse, sve unutar modernog i ergonomskog dizajna.

Inovativne AI značajke

HONOR X6c donosi inovativne AI značajke koje podižu svakodnevnu upotrebu na novu razinu. Pomoću namjenske AI tipke korisnici mogu jednim kratkim pritiskom pristupiti brzom izborniku, dok se dugim pritiskom pokreće Google Lens koji omogućuje prepoznavanje objekata, prevođenje i brzo pretraživanje, čime se pojednostavljuju svakodnevni zadaci i povećava učinkovitost. Napredna funkcija AI Eraser inteligentno prepoznaje i uklanja neželjene objekte ili prolaznike sa snimljenih fotografija, omogućujući korisnicima da zabilježe savršene uspomene. AI Prijevod dodatno povećava funkcionalnost uređaja omogućujući jednostavnu komunikaciju i razumijevanje među govornicima različitih jezika, što je posebno korisno za putnike i profesionalce koji rade u međunarodnom okruženju.

Uređaj je pokretan najnovijim operativnim sustavom MagicOS 9.0 koji se temelji na Androidu 15, donoseći intuitivno i personalizirano korisničko iskustvo. Među ključnim funkcionalnostima ističu se Magic Capsule za kontekstualne obavijesti, Magic Portal za brzo povezivanje sadržaja s relevantnim uslugama te naprednom opcijom skrivanja aplikacija radi dodatne privatnosti.

HONOR X6c opremljen je sustavom dvostruke kamere s glavnim senzorom od 50 MP koji omogućuje snimanje izuzetno kvalitetnih fotografija sa živopisnim bojama i visokom oštrinom pri različitim svjetlosnim uvjetima. Pomoćna kamera dodatno obogaćuje fotografsko iskustvo omogućujući napredne načine snimanja, dok prednja kamera od 5 MP garantira jasne i svijetle selfije. Uz dodatnu podršku AI tehnologije u obradi fotografija, korisnici mogu stvarati profesionalne slike uz minimalan trud.

Zaslon uređaja veličine 6,61 inča, s centralnim otvorom za kameru i visokom frekvencijom osvježavanja od 120 Hz pruža izuzetno glatko vizualno iskustvo i brzu reakciju na dodir. Maksimalna svjetlina od 1010 nita omogućuje jasnoću prikaza i u vrlo svijetlom okruženju, što je idealno za korištenje na otvorenom prilikom čitanja poruka ili pregleda fotografija. Uređaj dolazi i s tehnologijama za zaštitu vida, uključujući način rada za e-knjige (E-book Mode), DC zatamnjenje, način rada za zaštitu očiju (Eye Protection Mode) te dinamičko zatamnjenje koje automatski prilagođava svjetlinu kako bi se smanjio zamor očiju tijekom dugotrajnog korištenja.

Baterija kapaciteta 5300 mAh osigurava cjelodnevno korištenje bez potrebe za čestim punjenjem. HONOR X6c omogućuje do 21 sat neprekidnog surfanja, gotovo 19 sati aktivnosti na društvenim mrežama ili više od 21 sat gledanja YouTube sadržaja uz samo jedno punjenje. Dugovječnost baterije dodatno je potvrđena podrškom do 1000 ciklusa punjenja uz zadržavanje više od 80% originalnog kapaciteta čak i nakon četiri godine redovite upotrebe. Zahvaljujući tehnologiji HONOR Super-Charge s podrškom za brzo punjenje od 35 W, uređaj se može napuniti do 18% u svega 10 minuta uz korištenje načina rada Super-Charging Boost. Osim toga, funkcija Ultra uštede energije omogućuje do 60 minuta razgovora ili gotovo 14 sati mirovanja čak i sa samo 2% baterije.

Kada je riječ o izdržljivosti, HONOR X6c je certificiran od strane SGS-a za otpornost na padove i pritiske, potvrđujući da može izdržati padove s visine do 1,5 metara što ga čini otpornim na svakodnevne nezgode. Također posjeduje IP63 certifikat za otpornost na vodu i prašinu, čime je zaštićen od prskanja i izloženosti vanjskim utjecajima. Ovakva razina zaštite čini ga pouzdanim suputnikom u aktivnim i dinamičnim životnim stilovima.

U pogledu pohrane, HONOR X6c dolazi s 12 GB RAM-a (6 GB fizičkog RAM-a i dodatnih 6 GB putem HONOR RAM Turbo tehnologije). Zahvaljujući HONOR RAM Turbo tehnologiji, uređaj zadržava visoku razinu neometanog rada čak i tijekom intenzivnog korištenja ili igranja zahtjevnih mobilnih igara.

Boja, cijena i dostupnost

HONOR X6c dostupan je u dvije atraktivne boje - oceanski plavo-zelenoj i ponoćno crnoj po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 149 eura u verziji memorije 6 + 128 GB te 169 eura u verziji memorije 12 + 256 GB. Najnoviji pametni telefon može se kupiti kod većine HONOR prodajnih partnera.

Facebook: https://www.facebook.com/honorcroatia

Instagram: https://www.instagram.com/honor.hrvatska

Youtube: http://www.youtube.com/@honorhrvatska