Huawei FreeBuds 6 - slušalice koje vam definitivno trebaju

Huawei FreeBuds 6 donose osvježenje u svijetu bežičnih slušalica svojim modernim dizajnom i poboljšanom ergonomijom. Laganih su 4,8 grama po slušalici, a kućište je kompaktno i elegantno. Kvaliteta izrade je na visokom nivou, a silikonski nastavci omogućuju dobru pasivnu izolaciju.

Već pri prvom korištenju ističe se brzo i jednostavno uparivanje, pogotovo s Huawei uređajima. Upravljanje dodirom precizno je i intuitivno, a aplikacija AI Life nudi razne prilagodbe.

Dizajn

Slušalice su napravljene na način da se mislilo na najčešće korisnike koji žele imati nešto u džepu i slušati glazbu kad god zažele, i to je upravo i napravljeno na taj način. Osim što su stvarno lagane, izgledaju odlično i napravljene su kvalitetno, tako da svatko kada ih otvori ima osjećaj da ima nešto sjajno u rukama - i ima, vjerujte nam.

Zvuk i tehnologija

Zvuk je čist, s dobro definiranim basovima i jasnim vokalima, iako ljubitelji audiofilske preciznosti možda neće biti u potpunosti zadovoljni. Slušalice su opremljene 11 mm dinamičkim driverima s četiri magneta, koji omogućuju frekvencijski raspon od 14 Hz do 40 kHz.

Ovakva konfiguracija najbolje se čuje na srednjim i visokim tonovima, dok su basovi snažni i prodorni, no tu se zahtjevni audiofili neće do kraja složiti s tim... ipak, jasno je da tako kompaktne slušalice to niti trebaju napraviti. Kao dodatak je tu i podrška za LDAC HD audio codec i Hi-Res Audio Wireless certifikat, FreeBuds 6i pružaju kvalitetan zvuk koji će zadovoljiti većinu korisnika.

Ipak, što se tiče samog zvuka tu je i inteligentni dinamički ANC 3.0 koji koristi algoritme umjetne inteligencije za prilagodbu poništavanja buke u stvarnom vremenu. Ukratko, sustav s tri mikrofona omogućuje prosječno smanjenje buke do 27 dB u širokom frekvencijskom rasponu do 5 kHz, tako da ova tehnologija učinkovito smanjuje pozadinsku buku u različitim okruženjima, željeznici ili autobusu možete slušati omiljenu glazbu na gotovo savršen način.

Baterija i punjenje

Ono što vas sigurno zanima je i baterija... e, tu se Huawei stvaron iskazao. Naime, svaka slušalica ima bateriju kapaciteta 55 mAh, dok samo kućište za punjenje sadrži bateriju od 510 mAh. Da ne duljimo, ovako možete slušati do 8 sati reprodukcije glazbe u slučaju da isključite ANC i 5 sati s uključenim ANC-om, što je stvarno kvalitetno rješenje. a

U slučaju da imate dodatno punjenje iz kućišta, trajanje baterije može biti i 20 sati bez ANC-a i čak 35 sati bez njega. Brzo punjenje omogućuje 4 sata reprodukcije nakon samo 10 minuta punjenja, što je sigurno dovoljno i za najzahtjevnije korisnike.

Povezanost

Huawei FreeBuds 6i podržavaju Bluetooth 5.3 i omogućuju istovremeno povezivanje s dva uređaja, što olakšava prebacivanje između, primjerice, pametnog telefona i prijenosnog računala. Kontrole na dodir uključuju dvostruki dodir za reprodukciju/pauzu, trostruki dodir za prelazak na sljedeću pjesmu, pritisak i držanje za prebacivanje između ANC načina rada te povlačenje prsta gore/dolje za podešavanje glasnoće.

Koliko s stvarno dobre?

Nećemo se lagati - ovo su stvarno dobre slušalice i nemojte slušati one koje vam kažu - št će ti te male slušalice, kupi si neke normalne i ogromne. Većina ljudi će ih koristiti u trenucima kad trče, hodaju, razgovaraju na cesti, a za sve to vam trebaju baš takve... stoga, velik plus za Huawei, mi smo pisali ovaj članak slušajući neku glazbu na njima i mogli smo imati mira... što je u konačnici najvažnija stvar.

I da, naravno, njih ne zanima koji mobitel imate - spajaju se s Android i iOS sustavima bez greške.