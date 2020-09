Mutiranjem covid-19 postaje zarazniji, ali slabiji

Stručnjaci vjeruju da virus SARS-Cov-2 mutiranjem postaje zarazniji, pa iako se lakše zaraziti, virus nije smrtonosniji, pokazuje novo istraživanje američkih znanstvenika, piše Guardian.

Studija je provedena na 5000 genetskih sekvenci virusa, a pokazuje da mutacije novi koronavirus nisu učinile smrtonosnijim. Navodi se i da stručnajci za javno zdravstvo priznaju kako svi virusi mutitraju, a većina tih mutacija je beznačajna.

David Mortensen, virolog u Nacionalnom institutu za alergije i zaraze, kaže kako bi ovi rezultati mogli biti posljedica intervencija u javnom zdravstvu, poput uvođenja mjere socijalne distance.

"Sve su to prepreke u širenju virusa, no kako on mutira, tako postaje i 'pametniji' u njihovu zaobilaženju", naglašava virolog, dodavši kako bi to moglo značiti da bi virus mogao nastaviti mutirati i nakon otkrića cjepiva, koje će se onda morati prilagođavati svake godine, kao što je slučaj i s cjepivom protiv gripe.

Prema podacima Sveučilišta Johns Hopkins, u dvadeset američkih saveznih država zabilježeno je povećanje novozaraženih od 5 posto u posljednja dva tjedna.

Aktivnih slučajeva zaraze u svijetu trenutačno je 7.510.430, prema stranici worldometers.