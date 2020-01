Mustang Steve McQueena prodan za 3.4 milijuna dolara

Ford Mustang GT iz 1968. godine, kojega je čuveni Steve McQueen vozio u klasičnoj automobilskoj jurnjavi u filmu Bullit, jedan od najpoznatijih automobila u povijesti američkog filma, prodan je u petak na aukciji za 3,4 milijuna dolara, objavila je aukcijska kuća Mecum Auctions.

- Riječ je o najvišoj cijeni koju je Ford Mustang postigao ikada na nekoj aukciji, kazao je menadžer aukcijske kuće David Morton. Ime kupca nije javno obznanjeno.

Robusni automobil, koji nije u međuvremenu obnavljan, zelene boje (Highland Green) koja je zahrđala i crnih presvlaka koje su se počele raspadati, pojavljuje se u 10-minutnoj sekvenciji filma leteći nekoliko puta zrakom dok juri brežuljkastim ulicama San Francisca.

Steve McQueen je jurnjavu automobilom snimio s otvorenim prozorom kako bi se vidjelo da je osobno za volanom.

U filmu je igrao beskompromisnog policijskog poručnika Franka Bullitta, koji juri zločince koji su vozili crni Dodge Charger iz 1968. Ipak, volan je 'dijelio' s vozačem kaskaderom Budom Ekinsom, pokazuju podaci o filmu.

Nakon filma, Mustang je prodan zaposleniku Warner Brothersa, a onda policijskom detektivu u New Jersey. Potom je 1974. prodan Robertu Kiernanu iz Madisona, New Yersey, kod kojega je automobil bio do njegove smrti 2014.

Kiernan je više puta odbio prodati automobil, uključujući i ponudu samog Stevea McQueena, prenio je New York Times. Ostavio ga je sinu Seanu.

- Htio bih vas pozvati da mi vratite moj 68' Mustang, pisao je McQueen Kiernanu 1977., navodi Times.

Jako bih želio da auto ostane 'u obitelji', u originalnom stanju u kakvom je korišten u filmu, radije nego da bude obnovljen. To je za mene vrlo osobno, pisao je glumac, no želja mu je ostala neuslišena.

McQueen je umro 1980. od raka pluća u dobi od 51. godine, a Robert Kiernan nikada nije odgovorio na njegovo pismo.

Steve McQueen, jedan od najpopularnijih glumaca 60-ih i 70-ih godina prošlog stoljeća, poznat je po interpretaciji likova romantičnih avanturista, osoba sklonim opasnostima i lutalica.

Zapažene uloge odigrano je u flimovima "Sedmorica veličanstvenih", "Nevada Smith, "Tom Horn", "Bullitt" i "Veliki bijeg", no najzapaženiju ulogu odigrao je u filmu "Leptir" iz 1973., glumeći s Dustinom Hoffmanom.