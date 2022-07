Možete bolje pratiti vrijeme...

Sada kada su dani topliji i duži, možemo sve više vremena provoditi vani, biti aktivniji i vježbati na otvorenom. Međutim, aktivan način života zahtijeva i stalno praćenje zdravlja. Watch GT 3 Pro serija pametnih satova u tome će vam pomoći, jer ona može biti i tihi čuvar vašega zdravlja i vaš partner u vježbanju. Može pratiti vaš napredak u treniranju, ali i ključne zdravstvene pokazatelje - kako tijekom aktivnosti, tako i za vrijeme spavanja. U hitnom slučaju može čak i pozvati pomoć.

Ostvarite svoj potencijal

Razvoj novih tehnologija omogućio je stalno praćenje našega zdravlja, što je nekada bilo rezervirano isključivo za profesionalne sportaše. Nosivi uređaji nude širok raspon funkcionalnosti uz pomoć kojih možemo nadzirati ponašanje našega tijela kako bismo ga još bolje razumjeli te kako bismo vidjeli kako ono funkcionira u različitim situacijama. Huawei Watch GT 3 Pro serija nudi dosad neviđen broj različitih alata za praćenje koji mogu pružati informacije o našem tijelu tijekom dana i noći.

Pitate se kako isplanirati savršen trening? Huawei Watch GT 3 Pro može vam pomoći! Sa svojim akcelerometrom, žiroskopom i mikrofonom može pružiti nekoliko različitih mjernih funkcija. 24-satno kontinuirano praćenje otkucaja srca dizajnirano je tako da sazna više o otkucajima srca u realnom vremenu, kako tijekom aktivnosti, tako i tijekom odmora. Napredna tehnologija uključena u sat omogućuje čak i mjerenje zasićenja krvi kisikom. Ove funkcije su posebno korisne u situacijama kada je tijelo izloženo ekstremnim uvjetima.

Važan aspekt zdravog života je briga o kvaliteti sna. Posebni algoritmi koje su razvili Huaweijevi stručnjaci omogućuju stalno praćenje načina na koji se odmaramo. S monitorima Huawei TruSleep TM 2.0, koji omogućuju praćenje pulsa u stvarnom vremenu, kvalitetu disanja i analizu za praćenje kvalitete sna, korisnik može maksimalno iskoristiti ovu važnu fazu dana.

Premda sat možete koristiti i samostalno, ukoliko ga umrežite s drugim pametnim uređajem poput tableta MatePad 10.4 ili pametnog telefona poput najnovijeg modela nova Y70 čija baterija osigurava stalnu dostupnost svih zdravstvenih ili trening podataka, dobivate veću preglednost i bolju kontrolu i analizu prikupljenih podataka.

Partner za vježbanje

Nosivi uređaji trebali bi biti udobni i pružati sve važne uvide tijekom vježbanja. Watch GT 3 Pro pokriva oba navedena zahtjeva i vjeran je pratitelj tijekom sportskih aktivnosti. Danas, postavljanje ciljeva treninga i planiranje treninga na profesionalan način više ne zahtijeva osobnog trenera ili naprednijeg prijatelja koji će trčati s vama. Huawei Watch GT 3 Pro vodit će vas i pomoći vam da napredujete. S više od 100 sportskih načina rada među kojima se nalaze i najnoviji, golf i ronjenje na dubini do 30 metara, novi satovi dizajnirani su kako bi zadovoljili i amaterske i profesionalne sportaše. Bez obzira na to koji vas sport zanima, Huawei Watch GT 3 Pro spreman je započeti izazov s vama. Zahvaljujući naprednim senzorima i GPS-lokalizaciji, sat omogućuje stalno praćenje statusa vježbanja tako da korisnik može provjeriti kalorije, intenzitet vježbanja, brzinu i prijeđenu udaljenost tijekom vježbanja. Ti se podaci, jednim klikom, mogu dijeliti s obitelji i prijateljima na društvenim mrežama.

Tihi zaštitnik u svakodnevnom životu

Osim u sportu, sat djeluje i kao tihi zaštitnik u svakodnevnom životu. Vrijeme u kojem danas živimo može biti vrlo stresno, a to potencijalno može dovesti do iscrpljenosti pa čak i do bolesti. Huawei Watch GT 3 Pro serija može provoditi nadzor stresa 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, a nudi i niz vježbi disanja za otpuštanje pritiska. Huawei TruSleep TM 2.0 tehnologija nudi praćenje pulsa u realnom vremenu, kvalitetu disanja u snu i analizu za ocjenu ukupne kvalitete spavanja. U kombinaciji s Huaweijevom AI tehnologijom, može točno identificirati šest tipičnih problema sa spavanjem te pružiti stotine prijedloga i personaliziranih usluga koje pomažu u rješavanju svih potencijalnih problema.

Bez obzira odlučite li se na sat od titanijuma ili keramički sat, vaše zdravlje je u dobrim rukama.

Huawei proizvodi i usluge:

Huawei je nakon lansiranja serije Watch GT 3 Pro, lansirao još jednu seriju pametnih nosivih uređaja - Huawei Watch Fit 2 kao najnoviji dodatak njihovoj kultnoj seriji Watch Fit. Izvorno lansirana 2020. godine, ova serija potiče korisnike na istraživanje novih vrsta vježbanja kroz niz animiranih fitness opcija, metoda vježbanja i znanstvenih značajki koje prate zdravstveno stanje svojih korisnika.

Osim pametnih nosivih uređaja, Huawei je nedavno lokalno predstavio i novi pametni telefon - Huawei nova Y70. Dostupan u dvije atraktivne nijanse, Crystal Blue i Midnight Black, sadrži sve značajke koje korisnici traže, uključujući bateriju koja se puni samo 2 puta tjedno, 128 GB memorije, trostruki AI sustav kamera te podršku svih najpopularnijih globalnih i lokalnih aplikacija. nova Y70, čija je inače preporučena maloprodajna cijena 1499 HRK, dostupan je po promotivnoj cijeni od samo 999 HRK kod ovlaštenih Huawei prodajnih partnera do 31. srpnja.

Huawei Sound Joy, najnoviji prijenosni zvučnik stigao je na prodajna mjesta u Hrvatskoj. Ovaj vrhunski uređaj napravljen je u suradnji s Devialetom, renomiranim francuskim proizvođačem zvuka. Kompaktan, moderan i prijenosan, ovaj pametni zvučnik dizajniran je za svakodnevnu upotrebu, bez obzira na kojoj lokaciji se nalazite.