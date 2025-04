Može li se vidjeti Nibiru

Tema Nibirua, tajanstvenog planeta koji navodno kruži našim Sunčevim sustavom, već desetljećima izaziva zanimanje, rasprave i kontroverze. Ključna figura koja je popularizirala ideju o Nibiruu bio je Zecharia Sitchin, azerbajdžansko-američki autor poznat po svojoj interpretaciji drevnih sumerskih tekstova. No, može li se Nibiru zaista vidjeti na nebu i što je Sitchin doista tvrdio?

Zecharia Sitchin postao je poznat nakon objave knjige Dvanaesti planet 1976. godine, u kojoj je iznio tvrdnju da su drevni Sumerani imali znanja o još jednom planetu u Sunčevom sustavu, kojeg su nazivali "Nibiru". Prema Sitchinovim interpretacijama sumerskih klinastih zapisa, Nibiru ima dugotrajnu orbitalnu putanju oko Sunca, vraćajući se u blizinu unutarnjeg Sunčevog sustava svakih 3600 godina. Taj planet, prema njemu, naseljava inteligentna bića zvana Anunnaki, koji su, tvrdi Sitchin, igrali ključnu ulogu u stvaranju ljudske civilizacije.

Sitchin nije tvrdio da je Nibiru vidljiv običnim teleskopima u naše vrijeme. Prema njegovim proračunima i interpretacijama, Nibiru bi se trebao vratiti u unutarnji dio Sunčevog sustava tek u dalekoj budućnosti. Drugim riječima, prema Sitchinu, Nibiru trenutačno nije moguće vidjeti ni golim okom ni teleskopom, jer je predaleko od Zemlje. Važno je naglasiti da Sitchin nikada nije povezao Nibiru s katastrofičnim predviđanjima poput "smaka svijeta" koje su kasnije širile razne teorije zavjere.

Unatoč popularnosti Sitchinovih teorija u nekim krugovima, astronomska zajednica gotovo jednoglasno odbacuje postojanje Nibirua kao znanstveno neutemeljeno. Do danas nije pronađen nikakav čvrst dokaz o postojanju velikog planeta s takvom orbitom. Kada se krajem 20. i početkom 21. stoljeća počelo govoriti o "Planet X" u astronomskim krugovima, to se odnosilo na hipotetski planet koji bi mogao objasniti anomalije u orbitama nekih transneptunskih objekata - no ni to nema veze sa Sitchinovim Nibiruom.

Teorije o Nibiruu dodatno su eskalirale prije 2012. godine, kada su se širile glasine da će Nibiru udariti u Zemlju ili izazvati katastrofu povezanu s krajem majanskog kalendara. Sitchin se sam za života distancirao od tih apokaliptičnih scenarija, jasno govoreći da njegova interpretacija ne predviđa nikakav sudar ili uništenje Zemlje u skoroj budućnosti.

Zaključno, prema originalnim idejama Zecharije Sitchina, Nibiru je stvarni, ali daleki planet čija je orbita takva da ga danas ne možemo vidjeti. Sitchinovo tumačenje drevnih tekstova ostaje kontroverzno, a suvremena znanost ga smatra pseudoznanošću. Ipak, fascinacija Nibiruom i pričama o skrivenim planetima nastavlja živjeti u popularnoj kulturi, podsjećajući nas na ljudsku sklonost istraživanju nepoznatog i zamišljanju svjetova koji još možda čekaju da budu otkriveni.