Motorola Edge 70 Fusion: je li ovo novi kralj srednje klase koji uništava konkurenciju?

U svijetu pametnih telefona gdje brendovi poput Samsunga i Xiaomija dominiraju tržištem, Motorola je uspjela pronaći svoju zlatnu nišu. Serija "Edge" postala je sinonim za elegantan dizajn i čisto softversko iskustvo, a najnoviji Motorola Edge 70 Fusion obećava pomicanje granica onoga što očekujemo od uređaja srednje klase. U ovoj recenziji proći ćemo kroz svaki milimetar ovog uređaja kako bismo saznali opravdava li uloženi novac.

Naravno, baš smo sretni što smo je dobili u ruke jer godinama nismo imali Motorolu na recenziji, no kako je sada partner Svjetskog prvenstva u nogometu, očito su odlučili pojačati prodaju na svim mogućim tržištima... a za Hrvatsku se zna da nam svjetska prvenstva idu od ruke ;)... pa da krenemo...

1. Dizajn i ergonomija: estetika koja osvaja na prvi dodir

Motorola je s modelom Edge 70 Fusion odlučila igrati na kartu profinjenosti. Uređaj karakteriziraju zakrivljeni rubovi (po kojima je serija i dobila ime) koji savršeno leže u dlanu. Iskreno, dugo nismo držali mobitel u rukama koji se lagano stopi s našom rukom i daje onaj osjećaj bliskosti...

Stražnja strana izrađena je od visokokvalitetne veganske kože, što ne samo da sprječava tragove otisaka prstiju, već pruža premium osjećaj pod prstima koji plastični konkurenti jednostavno ne mogu kopirati.

: uređaj je potpuno otporan na vodu i prašinu, što je u ovom cjenovnom rangu i dalje rijetkost. Težina i balans: unatoč velikoj bateriji, telefon je iznenađujuće lagan, što olakšava dugotrajno korištenje jednom rukom.

2. Zaslon: vizualni spektakl od 144Hz

Jedan od najjačih prodajnih aduta je pOLED zaslon. S dijagonalom od 6.7 inča i brzinom osvježavanja od nevjerojatnih 144Hz, kretanje kroz izbornike i igranje igara je glatko poput maslaca.

Mislim, što drugo reći - znamo da vam se možda čini da im govorimo ono što oni žele, no kad se pogleda taj ekran, dođe nam da ga gledamo cijeli dan (što većina ljudi tako i tako radi). Istina je, ekran je odličan i stvarno izgleda kao da je baš za nas.

: boje su živopisne, a crna je savršeno duboka, što ovaj mobitel čini idealnim za gledanje Netflixa u pokretu. Svjetlina: s vršnom svjetlinom od preko 1600 nita, zaslon je čitljiv čak i pod izravnim podnevnim suncem na zagrebačkoj špici.

3 . Performanse i hardver: fusion snaga

Ispod haube nalazi se novi MediaTek Dimensity (ili Snapdragon, ovisno o regiji) optimiziran upravo za Fusion seriju. Uz 12GB ili 16GB RAM-a, multitasking ne predstavlja nikakav problem. Bilo da montirate 4K video za TikTok ili igrate zahtjevne naslove poput Genshin Impacta, Edge 70 Fusion ostaje hladan zahvaljujući naprednom sustavu hlađenja parnom komorom.

Mislim, ovo sve zvuči zanimljivo i čudesno, no kad baš pogledamo i razmislimo malo o tome, to su baš oni detalji koji bi svaki mobitel mogao imati... ali nema, ima samo Motorola.

4. Kamere: može li 50MP zamijeniti profesionalni aparat?

Sustav kamera fokusiran je na kvalitetu, a ne na kvantitetu. Glavni senzor od 50 MP s optičkom stabilizacijom slike (OIS) radi čuda u noćnim uvjetima.

Što reći - slikali smo svašta, u raznoraznim uvjetima i uvijek smo dobili fotke koje su stvarno, najblaže rečeno, sjajne. Bez obzira na vrijeme, mrak, svjetlo - ovaj mobitel odradi ono što vi želite i fotke su odlične i odmah mogu na bilo koju društvenu mrežu bez ikakvih filtera i sličnih poboljšanja - što želite, to i dobijete bez probelma.

: 13 MP senzor s autofokusom omogućuje i odlične makro fotografije. Selfie kamera: Prednja kamera od 32 MP koristi quad-pixel tehnologiju za oštre autoportrete čak i u klubovima s lošim osvjetljenjem.





5. Baterija i punjenje: zaboravite na punjač tijekom dana

Baterija kapaciteta 7000 mAh bez problema izdrži dan i pol intenzivnog korištenja. No, prava zvijezda je 68W TurboPower punjenje. Za samo 15 minuta na punjaču dobit ćete dovoljno energije za cijeli radni dan. Bežično punjenje je također prisutno, što je veliki plus za korisnike koji ne vole kablove.

A sve navedeno je izuzetno važno u ovakvom svijetu - ne treba vam neki dodatni punjač koji uvijek ili zaboravite ili nije dovoljno pun - Motorola je dovoljno dobra da i najluđima od nas može izdržati najmanje cijeli dan... onima koji baš nemaju mobitel u rukaka cijeli dan, i dva do tri dana neće biti nikakvih problema.

6. Softver: čisti Android je i dalje zakon

Motorola nastavlja s tradicijom minimalnih intervencija u Android OS. Njihov My UX nudi korisne geste (poput "shake" za paljenje svjetiljke), ali bez nepotrebnog bloatwarea koji usporava uređaj. Obećana su tri velika ažuriranja Androida, što osigurava dugovječnost investicije.

To je samo jedna od stvari zbog koje oduvijek volimo Motorolu - sigurnost da će uvijek raditi na najbolji mogući način...

7. Je li Motorola Edge 70 Fusion za vas?

Dakle, pitanje na kraju - zašto bi kupili baš ovaj mobitel? Pa, uz dva mala nedostatka koji su posljedica odlične cijene, plusevi su puuno veći...

Plus prednosti:

Vrhunski dizajn i IP68 zaštita.

Najbolji zaslon u klasi.

Brzo punjenje i dugotrajna baterija.

Čisto softversko iskustvo bez reklama.

Mali nedostaci:

Nedostatak telephoto leće za optički zum.

Zakrivljeni zaslon možda neće odgovarati svima zbog refleksija.

Konačna presuda

Ako tražite mobitel koji izgleda duplo skuplje nego što košta, a nudi performanse koje prate vaš užurbani tempo, Motorola Edge 70 Fusion je trenutno najbolja kupnja u ovoj godini. Ne vjerujete? Pa što da vam kažemo, dođite u bilo koji dućan koji ima Motorolu i isprobajte je, sigurni smo da ćete nakon desetak minuta biti potpuno sigurni da vam nismo pokušavali nešto zatajiti - mobitel je definitivno sjajan, a u uz ovakvu cijenu, jednostavno ga ne bi smjeli propustiti.