Stil i energija za aktivan život

Huawei je danas službeno najavio globalni događaj predstavljanja inovativnih proizvoda pod nazivom Now Is Your Spark, koji će se održati 7. svibnja 2026. u Bangkoku na Tajlandu. Na događaju će biti predstavljeni brojni novi proizvodi iz različitih kategorija, uključujući pametne nosive uređaje i vrhunski tablet, koji dolaze i na europsko tržište.

U području pametnih nosivih uređaja, HUAWEI WATCH FIT serija već je stekla široko priznanje korisnika diljem svijeta zahvaljujući izvrsnom korisničkom iskustvu i atraktivnom dizajnu. Na događaju u Bangkoku bit će predstavljena potpuno nova HUAWEI WATCH FIT 5 serija koja objedinjuje raznovrsne sportske aktivnosti, sveobuhvatno praćenje zdravlja, napredno vođenje kroz treninge i izražen modni karakter namijenjen mlađoj urbanoj publici, uz moderan dizajn i više varijanti boja.

HUAWEI WATCH FIT 5 serija, koja uključuje standardni i Pro model u različitim bojama, podržavat će beskontaktno plaćanje u Hrvatskoj putem usluge Curve Pay, kao i besplatan pristup Huawei MultiPass paketu koji uključuje Huawei Health+ članstvo i ekskluzivne pogodnosti u popularnim sportskim i fitness aplikacijama poput komoot, Naviki, URUNN i Life Period Tracker.

Osim toga, na događaju će biti predstavljeni i drugi pametni uređaji iz različitih kategorija, uključujući HUAWEI WATCH GT Runner 2 New Track Legend Edition koji nudi precizno praćenje podataka i znanstveno utemeljenu podršku treninzima za profesionalne i rekreativne trkače, zatim HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Diamond Sparkle Edition, prvi Huaweijev pametni sat inspiriran nakitom razvijen u suradnji s poznatom međunarodnom dizajnericom nakita Francescom Amfitheatrof, kao i vrhunski tablet HUAWEI MatePad Pro Max s tankim i laganim kućištem te naprednom PaperMatte tehnologijom zaslona.

Huawei također predstavlja novu Berry Purple varijantu boje za HUAWEI FreeClip 2 bežične slušalice. Nova verzija pridružuje se postojećim bojama: crnoj, bijeloj i plavoj.