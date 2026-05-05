AI mijenja pravila igre u baterijama telefona

Rastuća očekivanja korisnika i sve brži razvoj AI mogućnosti čine trajnost baterije u našim telefonima ključnim elementom iskustva korištenja. Iako se kapacitet baterija u uređajima koji se prodaju u Europi posljednjih godina značajno povećao, danas više nije presudno samo koliko mAh ona ima, već kako sustav koristi tu istu energiju, odnosno kada treba ubrzati, a kada štedjeti.

HONOR se ovim izazovima bavi na oba fronta: kombinira velike baterije poput impresivne 6.400 mAh u seriji HONOR 600 s vlastitim inteligentnim AI Battery Scheduling Engineom. Za korisnike to znači manje punjenja tijekom dana, manje brige oko postotka baterije i više vremena za ono što stvarno žele raditi na svom telefonu, od fotkanja i rada do zabave.

AI kao "nevidljivi pogon" baterije

Razvoj umjetne inteligencije u pametnim telefonima ide ruku pod ruku s evolucijom baterija. AI više nije samo jedna funkcija, ona postaje sloj koji upravlja cijelim iskustvom korištenja uređaja, uključujući i potrošnju energije.

"Mobilna umjetna inteligencija razvija se iz vidljive 'funkcije' u nevidljivi motor koji pokreće cijelo iskustvo pametnog telefona. Njena uloga bit će dublje razumijevanje konteksta, smanjivanje poteškoća u svakodnevnim zadacima i produljenje stvarne korisnosti svakog uređaja. AI će u stvarnom vremenu prilagođavati postavke kamere, povezivosti, performansi i upravljanja energijom. Jednako važno, podržavat će dugoročno zdravlje baterije i sigurnost uređaja, kako bi telefon ostao brz, siguran i pouzdan godinama," ističe Songjian Shi, AI Architect & Product Manager u HONOR‑u.

U praksi to znači da telefon troši manje energije na pozadinske procese te je usmjerava tamo gdje je korisniku u tom trenutku najpotrebnija, primjerice pri snimanju videa, igranju igara ili korištenju navigacije na putovanju.

Moderne on‑device AI tehnologije smanjuju opterećenje oblaka i omogućuju da se potrošnja energije za pojedine zadatke smanji i za red veličine. Analize iz 2024. pokazuju da prebacivanje AI obrade iz clouda direktno na uređaj može smanjiti potrošnju energije za oko 90% u odnosu na cloud obradu.

Za korisnike to donosi vrlo konkretne prednosti:

• duže trajanje baterije za iste zadatke

• brže AI funkcije, bez čekanja odgovora sa servera

• manju ovisnost o mrežnom signalu i Wi‑Fi‑ju

Ovo je posebno važno za aktivnosti koje sve češće radimo: stvaranje sadržaja, napredno uređivanje fotografija ili prijevod u stvarnom vremenu, a u kojima bi tradicionalni pametni telefoni znali "pojesti" bateriju pred vašim očima.

Velika baterija i AI Battery Scheduling Engine

U središtu HONOR‑ove strategije baterije nalazi se najnovija serija HONOR 600. Uređaji iz ove linije spajaju veliki kapacitet od 6.400 mAh u kućištu debljine samo 7,8 mm, s naprednom optimizacijom potrošnje na razini cijelog sustava.

"Naš glavni inženjerski cilj bio je 'izdržljivost bez kompromisa'. Godinama se u industriji smatralo da korisnici moraju birati: ili velika, dugotrajna baterija u debelom i teškom telefonu ili tanak dizajn uz kraće trajanje baterije. Serija HONOR 600 pokazuje da je to lažna dilema. Zahvaljujući naprednoj strukturi baterije i visokoj energetskoj gustoći, uspjeli smo integrirati 6.400 mAh bateriju u kućište od 7,8 mm," objašnjava dr. Allen Lu, glavni inženjer za baterije u HONOR‑u.

Ključni element sustava je AI Battery Scheduling Engine koji u stvarnom vremenu analizira način korištenja telefona i inteligentno raspoređuje energiju:

• manje potrošnje kod jednostavnih zadataka; pri pregledavanju sadržaja ili dopisivanju telefon automatski smanjuje potrošnju kako bi se baterija trošila sporije

• puna snaga kad je potrebna; kod zahtjevnih funkcija, poput AI Image to Video 2.0 ili noćnih opcija kamere, sustav odmah povećava snagu procesora i NPU‑a za nesmetani rad

• stabilna razina baterije tijekom dana; pametno balansiranje potrošnje među komponentama sprječava nagle padove koji često završavaju hitnim traženjem punjača

U praksi to znači da korisnici dobivaju telefon koji realno može izdržati do dva dana intenzivnog korištenja, omogućuje bezbrižno korištenje kamere i AI funkcija na putovanjima ili događanjima, te zahtijeva znatno manje "hitnog" punjenja tijekom dana.

Izdržljivost koja traje godinama

Baterija u seriji HONOR 600 dizajnirana je da izdrži do 1.600 ciklusa punjenja što odgovara otprilike pet godina uobičajenog korištenja uz zadržavanje visokog kapaciteta i mogućnost cjelodnevnog intenzivnog rada bez punjača. To je postignuto optimiziranim kemijskim sastavom ćelija, naprednim sustavom upravljanja baterijom koji u stvarnom vremenu nadzire temperaturu i napon, te 80 W brzim punjenjem koje skraćuje vrijeme bez ubrzanog trošenja ćelija.

Za korisnike to znači rjeđu potrebu za zamjenom telefona zbog "istrošene" baterije, stvarnu financijsku uštedu i sporije starenje uređaja.

HONOR kontinuirano razvija svoje AI tehnologije