Motivi mora i kamena u opusu Vladimira Vrljića Ankina

Dio svog fascinantnog opusa krajobraza, niza ciklusa ulja na platnu različitih formata, istaknuti suvremeni hrvatski likovni umjetnik, slikar Vladimir Vrljić Ankin, posvetio je moru, priobalju, valovima, burama i vjetrovima što dolaze s mora, brodovima razapetih jedara, oštrom kamenu uz samu obalu, zavodljivom plavilu vode.

More kao motiv prisutno je u opusima mnogih slikara, mnogi su ga rado slikali jer doista more je neiscrpni izvor privlačnih tema.

Vrljić slika motive mora na sebi svojstven način, stvarajući osebujno djelo izvornim specifičnim rukopisom, nanoseći , guste pastozne nanose boja, kreirajući slike izrazitog kolorizma, osunčane prostore.

Vrlo često slika zanimljive motive, grupe razbacanih vrhova kamenja, koji povremenu izviru iz vode ili se ukazuju u morskoj pjeni, poput razigrane djece koja se igra u plićaku.

Ponekad su to skupine stijena koje se spuštaju u samo more, do dna, preko kojih se prelijevaju lijeni valovi ili ih pak more mrzovoljno zapljuskuje.

Vrljić često koristi motiv odraza sunca na mirnoj vodi, odbijanje svjetla od površine mora, stvarajući vrlo skladne doživljaje ambijenta rijetke iskonske ljepote.

Ponekad Vrljić slika mir, utihu, ponekad, narogušene oblake koji samo što nisu dotaknuli more, vrijeme pred buru, buru opasnu i neizbježnu.

Slikar bilježi vlastite dojmove u susretu s morem, s vjetrovima, s kricima galebova, s čudesnim mediteranskim mirisima, prenoseći svoje iskrene emocije na platno, u ulju, snažnim gestama.

Izvrstan ciklus morskih motiva Vladimira Vrljića Ankina, emotivan i nadahnut.