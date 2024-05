The Tiger Lillies u kinu SC

Domaćoj publici ne treba naročito predstavljati Tiger Lillies koji su Zagreb pohodili posljednji put u prosincu 2012. Ova vrlo u svakom smislu plodonosna mašina (samo tijekom korone su snimili osam albuma!) vraća se 11. svibnja (subota) na isto mjesto, točnije zagrebački Kino SC, promovirati najnoviji album "Lessons in Nihilism" koji je svjetlo dana ugledao prije malo više od dva mjeseca. Za ovaj koncert postoji velik interes, a tome svjedoči i činjenica da je prodano dvije trećine predviđenog kapaciteta dvorane. Ulaznice po cijeni od 29, 33 i 37 eura mogu se kupiti putem sustava CoreEvent i na njihovim prodajnim mjestima.

Link na ulaznice: https://shorturl.at/yPW89

"Ovo će nam biti prvi koncert u Zagrebu od sad već davne 2012. i jako se veselimo vratiti hrvatskoj publici. Martyn se i dalje vrlo živo sjeća kad je tadašnji promotor donio rakiju svog rođaka iz kućne radinosti, hehehe. Ovom prilikom promovirat ćemo i novi album "Lessons in Nihilism", ali bit će tu i naših standardnih prigodnica kao što su "Dying Clown", "Disease" or "Time to Die". Bit će tu naravno i naših klasika „Crack Of Doom", „Gin" and „Heroin". Pozivamo sve ljubitelje melankolije, jezivog i pomaknutog humora, kao i nadrealne imaginacije da nam se pridruže 11.5. u zagrebačkom Kinu SC. Bit će to cabaret za pamćenje, to je jedino sigurno!" rekla su gospoda iz benda ususret koncertu.

Bend je u svojih 35 godina postojanja izbacio više od 50 albuma, a poznati su po i neprestanom "touranju". Prije 22 godine osvojili su prestižnu kazališnu nagradu "Olivier", a "The Gorey End" bio je nominiran za Grammy u kategoriji najboljeg crossover albuma. U siječnju ove godine pružili su potporu Atenjanima koji su se u jednom dosta alternativnom kvartu pobunili protiv izgradnje metroa, dok su istovremeno kao prvi strani bend održali koncerte u Kijevu i Lavovu. Između ostalog sav prihod albuma "Ukraine" namijenili su stanovnicima Ukrajine. Može se reći da su ovi majstori "brechtovskog punk cabareta" više od običnog benda i zato se njihov treći zagrebački koncert nipošto ne smije propustiti. Kino SC, 11. svibnja.