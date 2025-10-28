« Kultura
Različiti motivi na izložbi u Sponzi Ivane Jovanović Trostmann

Cvjetni motivi zauzimaju posebno mjesto u opusu Ivane Jovanović Trostmann, nježni i delikatni, izrazite ljepote cvijeća, prigušene i tihe atmosfere

Pored niza akrila s motivom pogleda iz atelijera, Ivana Jovanović Trostmannn na najnovijoj samostalnoj izložbi pokazala je i druge svoje omiljene teme.

Najprije, spomenimo sakralno, od ozbiljnog lika Isusa Krista do Gospe s blagim pogledom. Slikarica rado koristi motive krajobraza iz okolice Dubrovnika ali rado slikajući i Dubrovnik, posebno odraz grada u moru.

Cvjetni motivi zauzimaju posebno mjesto u opusu Ivane Jovanović Trostmann, nježni i delikatni, izrazite ljepote cvijeća, prigušene i tihe atmosfere.

Niz ciklusa izveden je u tehnici akrila, kolor je vrlo odmjeren, ali je uočljiv i privlačan, formati su razni, od manjih, preko srednjih do većih.

Slikarstvo Ivane Jovanović Trostmann izrazito je emotivno, teme su duboko proživljene i doživljene, fragilnost svijeta izrazita je.

Slikarski opus ove slikarice uvijek me je upućivao na misli o klepsidri, pješčanom satu, na razmišljanja o protoku vremena, posebice kada sam promatrao njezine suptilne kompozicije cvijeća, cvjetova u vezi, u polumraku, u tišini.

Dio njezinih odabranih akrila s ovim temama može se vidjeti na njezinoj najnovijoj samostalnoj izložbi u dubrovačkoj Sponzi.

Piše: Miroslav Pelikan
28.10.2025. 09:56:00
    
