Motiv engleskog vrta u opusu Bojana Doleneca

Prije nekoliko godina pojavile su se prve slike s motivom engleskog vrta u opusu akademskog slikara Bojana Doleneca, zapaženog hrvatskog umjetnika, u ulju i akrilu na srednjim formatima platna.

Kao i novi ciklus koji odaje gotovo čisto apstraktnu produkciju, ipak u toj konstrukciji naziremo neke od elemenata engleskog vrta, otvorene površine, staze.

Gustim, snažnim kolorom Dolenec je izgradio svoj sugestivni ciklus tamnih slika s izrazito probijajućom crvenom bojom koja kao da izvire iz središta slike.

Promatrajući novi ciklus Bojana Dolenec nisam se mogao oteti dojmu kako ove slike naprosto vriju, ključaju, ispod površine bukti žar, moć vulkanske utrobe šaljući na površinu vrelinu.

Niz apstraktnih motiva s temeljnom idejom engleskog vrta u prevladavajućim tamnim tonovima , bez imalo optimizma, bez mrvice nade govori o sadašnjem vremenu i specifičnoj ulozi čovjeka.

Tajanstvene konstrukcije žive svoje komplicirane živote na ovim slikama, u otvorenim prostorima teških boja.

No, nikada se ne zna ispod koje će boje zasjati sunčana traka pružajući se u nedogled.