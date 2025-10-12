Novi sjajan ciklus Ante Barišića
Slikar Ante Barišić iz Dubrovnika realizirao je niz ciklusa u digitalnoj tehnici s mnoštvom privlačnih ali i izazovnih motiva iz svakodnevnog života, slikajući različite aspekte života vrlo strastveno, s oduševljenjem, vrlo emotivno.
Gdin Barišić, u novom ciklus Vaša je pozornost usmjerena prema umjetnicima, prema radu u atelijeru.
- Sigurno nisam jedini koji je pokušao likovno prikazati simpatična radana mjesta slikara, barem onih koji rade na tradicionalan način. Moram priznati da me ta tema i te kako privlači.
Pratimo dva glavna lika ženu i muškarca.
- Ja sam bio i ostao uvijek za ravnopravnost spolova, to se odnosi i na slikarstvo.
Očito je, oni uživaju u svojem poslu.
- Osobno mislim da svi slikari uživaju u svome zanatu i stvaralaštvu. Mnogi od njih rade u vrlo teškim uvjetima ali ipak rade. Malo je ljudi koji mogu utrošiti toliko vremena u nekom radu a da ne očekuju biti za to plaćeni. Ako izuzmemo nekoliko poznatih slikara koji su se obogatili, većina jedva spaja kraj s krajem. I ako je vrijednost svake slike subjektivna kategorija, ovo ipak govori kako je život nepravedan barem prema onim koji nisu blizu oltara.
Vaš je kolor u ovom ciklusu iznimno pozitivan, optimističan.
- Volim ja raditi i crno-bijeli crtež, koji se može tako vjerno prikazati u digitalnom mediju. Mnogi slikari to prikazuju kao tuš ili olovka ručno skicirani, ipak je to pripomogao fantastični digitalni medij. Ipak kad je u pitanju dekoracija ja biram žive boje.
Radije slikate ljepšu stranu života, svijeta.
- Mnogo je tuge u ovom životu a pogotovo u današnjem svijetu. Primijetio sam na društvenim mrežama da ljudi žele vidjeti i nešto lijepo a i sam imam osjećaj ugode ako radim nešto 'pozitivno'. Bili bi iznenađeni kad bi čuli moju filozofsku strani života.
Novi ciklus pomalo je retro.
- Naravno, zato to i radim. To je ono pravo, što nas vraća u povijest. I ako nam povijest nije bila naklonjena, retro-slikarstvo mi je sasvim simpatično. Pa i danas svi slikamo radije jednu malu barku starinskog izgleda mjesto ludog dizajna jednog glisera.
Vi vrlo strastveno kontinuirano stvarate.
- Ja sam izumitelj sa svjetski priznatim patentima. Ali dolaskom digitalnog doba otvorio se jedan sasvim novi svijet. To je zapravo moj svijet. Šteta što nisam mlađi u ovo tehnološko doba, mislim da bi moj doprinos bio puno veće nego ranije. Ali imate pravo, stvarno radim i strastveno i kontinuirano u nadi da ću iza sebe ostaviti istraživački trag.
