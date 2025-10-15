Kaotični svijet Damira Medvešeka

Akademski slikar Damir Medvešek, autor izuzetnog ugleda, više inozemnog nego domaćeg, kreator impresivnog kompleksnog opusa i danas kontinuirano stvara i apstraktne i figurativne kompozicije, obje u žestokoj kolorističkoj izvedbi.

U nizu apstraktnih ciklusa dominira nazočnost kaotičnih gibanja, urušavanja i nestajanja poznatog i rađanje novoga, nepoznatoga.

U novom ciklusu akrila svjedočimo kao promatrači rastvaranju imginarne udaljene svemirske stvarnosti ili pak nešto bliže kaotičnim i nezaustavljivim događanjima, s tko zna kakvim postignućima promjena i neće li one izazvati još više komešanja i katastrofalnih zbivanja.

Tamne boje ne obećavaju, ne najavljaju ništa dobra, ništa pozitivno, ništa svjetlucavo, dolazi, na bilo koji način doba mraka, mrkline.

Košmari neartikuliranih gibanja na kraju će rezultatirati teško predvidivom izmjenom stanja, novim nerazumljivim sustavima u kojima caruju pojedine boje ističući svoju posebnost i iznimnu arogantnu vrijednost.

Damir Medvešek nadahnuti je kreator osebujnog svijeta budućnosti u dalekom teško spoznajnom svemiru, stvorivši svijet snažnih i utjecajnih boja.

Izvanredan tamni ciuklus akademskog slikara Damira Medvešeka.