MONO - Europska turneja uskoro stiže u Zagreb

Japanska grupa MONO donosi u zagrebački klub Močvara 25. travnja svoju europsku turneju nazvanu „Nowhere Now Here" koja prati studijski album objavljen u siječnju.

Europski tour „Nowhere Now Here" 22 koncerta s kojima će proći Nizozemsku, Njemačku, Poljsku, Češku, Austriju, Mađarsku, Bugarsku, Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju, Italiju, Švicarsku, Belgiju i Veliku Britaniju. Na većem djelu nastupa kao specijalni gosti pridružuju im se norveški noise rock bend Arabrot te čelistica Jo Quail, što će biti slučaj i u Močvari 25. travnja.

U 10 albuma tijekom 20 godina rada MONO su uvjerljivo spajali najtiše i najkaotičnije djelova života u svojoj glazbi. Instrumentalna paleta započeta 1999. klasičnom rock postavom gitara - bas - bubnjevi do danas je evoluirala do upotrebe čak 30 različitih instrumenata, da bi na nadolazećem izdanju "Nowhere Now Here" dodali i elektroniku, što je inspirirano ranijom suradnjom gitarista Takaakira Gota s Johnom McEntireom. Također, uz novi album dogodila se i prva dopuna postave - bubnjar Dahm Majuri Cipolla pridružio se standardnom trojcu Goto, Tamaki i Yoda. "Nowhere Now Here" objavili su 25. siječnja, a produkciju je potpisao veliki Steve Albini.

Ulaznice su u prodaji od srijede, 9. siječnja po cijeni od 90 kn. Na dan koncerta za ulaz će trebati izdvojiti 110 kn. Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Berislavićeva 13) i Aquarius CD Shop (Varšavska 13), na svim prodajnim mjestima Eventima i online na www.eventim.hr.