Lovely Quinces u Cirkobalkana šatoru 7. svibnja

Naša kantautorica Lovely Quinces, nastupit će 7. svibnja u Cirkobalkana šatoru u dvorištu Močvare i Pogona Jedinstvo, na svom prvom samostalnom koncertu u Zagrebu nakon 4 i pol godine!

Lovely Quinces - "Sick In The Head"

Lovely Quinces se na sceni pojavila početkom 2013. godine demo snimkom pjesme "Wrong House" koja je preko noći postala underground hit. Prvo službeno izdanje objavila je u rujnu iste godine, a EP "No Room For Us" proglašen je albumom godine na većini godišnjih lista najboljih domaćih izdanja. Konceptualni album "Meet Me In Moscow" uslijedio je 2015., uz povremena izbacivanja singlova od tada. Koncertno je Dunja izrazito aktivna od samih početaka, te iza sebe ima dvije američke i nekoliko europskih turneja, nastupe na SXSW i Primavera festivalima, te jednomjesečnu europsku turneju s bendom Giant Sand. Kao podrška je otvarala koncerte za imena kao što su Tame Impala, Kurt Vile & The Violators, The Kills, Morcheeba i mnoge druge.

Lovely Quinces - "Bloody Mother Fucking Asshole"

Posljednji put Dunja je nastupala u Zagrebu u jesen 2014. godine. Nakon kraće diskografske pauze Lovely Quinces izbacila je nekoliko električnih singlova početkom ove godine, "Sick in the head" i "Not right" koji su oduševili novim stilskim pomakom, a nastali su u suradnji s Dunjinim višegodišnjim suradnikom, producentom Markom Mrakovčićem. U Močvaru dolazi sama, naoružana akustičnom gitarom i sada već solidnim katalogom pjesama koji uključuje naslove poput "Wrong House", "Meet me in Moscow", "Tide" i "Secret Smile".

Dunjin nastup u Cirkobalkana šatoru u dvorištu Močvare i Pogona Jedinstvo, s ograničenim brojem sjedala, događa se u programu Začarana Močvara gdje je Dunja imala jedan od svojih prvih koncerata Začarana Močvara projekt pod umjetničkim vodstvom Nine Romić koji donosi koncerte intimnijeg ugođaja. Program je realiziran uz potporu HDS ZAMP-a.

Ulaznice su u pretprodaji po 50 kn, dok će na dan koncerta iznositi 70 kn. Kupiti se mogu na prodajnim mjestima i u sustavu Entrio, a na dan koncerta i na blagajni na ulazu.