Moguće je živjeti vječno?!

Vječni život, ne onaj zagrobni, naravno, oduvijek je ljudima san - u svim tim fantazijama ostajete živi zauvijek, a uz to ste i mladi i lijepi... no, je li to moguće?

No, novo istraživanje objavljeno u srijedu u časopisu Royal Society Open Science zalazi u raspravu analizirajući nove podatke o superstogodišnjacima - ljudima koji su napunili 110 ili više godina, te polusuperstogodišnjacima, onima koji imaju 105 godina ili više.

I dok rizik smrti općenito raste kroz naš životni vijek, znanstvena analiza pokazuje da u konačnici doseže konstantu u kojoj iznosi 50-50.

"Nakon 110 godina osoba koja je tu dob doživjela može nagađati hoće li poživjeti još jednu godinu kao da baca novčić pismo-glava", kaže voditelj studije Anthony Davison, profesor statistike na Švicarskom saveznom institutu za tehnologiju u Lausanneu (EPFL).

>> Ima li ograničenja u trajanju života >>

"Recimo 50 posto su izgledi da proslavite idući rođendan ili umrete", kaže Davison.

Prema dosad dostupnim podacima čini se izglednim da ljudi žive najmanje 130 godina, ali ekstrapolirajući iz rezultata "to znači da i ne postoji granice za ljudski životni vijek", zaključak je studije.

Zaključci se poklapaju sa sličnim statističkim analizama podataka za vrlo stare osobe.

"Ali ova studija jače podupire zaključke i čini ih preciznija jer imamo više podataka", kaže Davison.

Prvi skup podataka kojima se ekipa stručnjaka bavila su novi materijal iz Međunarodne baze podataka o dugovječnosti, koja obuhvaća više od 1100 superstogodišnjaka iz 13 zemalja.

>> Svaki deseti Nijemac želi vječno živjeti >>

Drugi dolazi iz Italije o svakoj osobi koja je napunila najmanje 105 godina od siječnja 2009. do prosinca 2015.

Jedan na milijun

Rad se sastojao u ekstrapolaciji iz postojećih podataka, rekao je Davison.

"Pokazali smo da ako postoji granica od 130 godina, trebali smo ju do sada moći otkriti koristeći se sada raspoloživim podacima.

Ipak, ako čovjek u teoriji može napuniti 130 godina ili više, to ne znači da će se to brzo dogoditi.

Za početka, analiza se temelji na ljudima koji su već dosegnuli relativno duboku starost premašivši dobrano stotu godinu života.

Pa čak i ako napunite 110 godina, vaši izgledi da proslavite i 130. su "jedan na milijun... dakle nije nemoguće, ali nije ni izgledno", objašnjava Davison.

Misli da bi za oko stotinu godina ljudi mogli dosezati 130 godina, jer sve više ljudi doseže status superstogodišnjaka, pa se povećavaju izgledi da se ostvari taj jedan na milijun.

"No kako veći medicinski i društveni iskoraci u tom aspektu još nisu postignuti, vrlo su maleni izgledi da se dosegne dob iznad te granice", objašnjava.

Za sada, najstarija osoba upisana u analima je Francuskinja Jeanne Calment, koja je umrla 1997. godine s potvrđenih 122 godine.

Ipak je njezina stvarna dob bila propitivana, pa se govorilo o mogućoj prevari, no 2019. nekoliko stručnjaka reklo je da su revizijom podataka utvrdili takvu dob.

>> Želite li živjeti vječno? Ako da, možda biste željeli razmisliti još jednom >>

Drugi pretendenti na titulu najstarije osobe na svijetu još su daleko od toga.

Provjereno najstarija osoba na svijetu, Japanka Kane Tanaka, rođena 1903., ima samo 118 godina.