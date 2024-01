Misija: zdravo mršavljenje

Dakle, blagdani su prošli, sljedeći cilj bi trebao biti - skinuti zarađeni višak kilograma. mati pravu hranu, pića i recepte na dohvat ruke. Zdravi izbori čine veliku razliku. Dijetetičarka Amy Goodson podijelila je koji je najbolji ručak za gubitak kilograma.

Navodi da je riječ o salati koja je odličan izbor ako radimo od kuće ili ako ručak pripremamo ujutro da bismo ga ponijeli na posao. Prema Goodson, idealna je ona salata koja nudi hranjive tvari, okus i potiče sitost.

"Salata s miješanim zelenim lisnatim povrćem, 85 grama lososa, jednom žlicom feta sira, jednom žlicom nasjeckanih oraha, otprilike 60 grama bobičastog voća, 60 grama kvinoje, 1/4 srednjeg avokada i balzamičnim preljevom, ultimativni je ručak", rekla je za Eat This Not That.

Naglašava kako ova salata sadrži sve pet skupina namirnica i ima manje od 500 kalorija. Osim toga, puna je vlakana, proteina i zdravih masnoća koji nas duže drže sitima.

Salate su apsolutno zdrav dodatak našoj prehrani za mršavljenje jer su prepune povrća i drugih namirnica bogatih hranjivim tvarima. Međutim, važno je napomenuti da salate mogu brzo postati kalorične ako se doda prekomjerna količina preljeva.

"Važno je obratiti pažnju na veličinu porcija, čak i kad konzumirate zdravu hranu bogatu hranjivim tvarima", zaključila je Goodson.