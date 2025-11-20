Microsoft najavio nove stvari u oblaku

Microsoft je najavio nove mogućnosti suverenog oblaka, osmišljene kako bi korisnici maksimalno iskoristili prednosti oblaka uz potpunu kontrolu nad vlastitim podacima i poslovanjem.

Najvažnije novosti:

Obrada podataka za Microsoft 365 Copilot unutar zemlje proširuje se na 15 tržišta do kraja 2026., uključujući Australiju, Indiju, Japan i Ujedinjeno Kraljevstvo do kraja ove godine te Kanadu, Njemačku, Italiju, Maleziju, Poljsku, Južnu Afriku, Španjolsku, Švedsku, Švicarsku, Ujedinjene Arapske Emirate i Sjedinjene Američke Države tijekom sljedeće godine.

Obrada AI podataka unutar EU-a kako bi se osiguralo da podaci ostanu u Europi, dostupna u svim Azure EU/EFTA regijama.

Povećanje lokalnih Azure kapaciteta uz podršku za najnovije Nvidia GPU-ove i mogućnost rada offline od početka 2026.

Proširenje usluge Sovereign Landing Zones kako bi se organizacijama omogućilo skaliranje radnih opterećenja diljem Azure regija bez kompromisa, u skladu s propisima.

Jačanje partnerstva za digitalni suverenitet kako bi se osigurala isporuka sigurnih i usklađenih rješenja.

Microsoft ostaje predan modelu digitalnog suvereniteta koji omogućuje pojedincima i institucijama da posluju neovisno, sigurno i uz potpunu kontrolu.

Više detalja pročitajte u na blogovima Azure i Microsoft 365.