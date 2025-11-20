Wolt i Spar kao partneri

Wolt, vodeća tehnološka platforma za dostavu, dodatno je proširio svoju ponudu u Hrvatskoj - ovog puta u segmentu robe široke potrošnje. Zahvaljujući novom partnerstvu sa SPAR Hrvatska, korisnici sada putem Wolt aplikacije mogu jednostavno naručiti tisuće proizvoda iz SPAR i INTERSPAR asortimana, uz dostavu na kućnu adresu u manje od 60 minuta - od svježih namirnica i voća do mesnih, pekarskih i artikala za kućanstvo.

Partnerstvo sa SPAR-om nadovezuje se na kontinuirani rast Woltovog segmenta trgovina, kroz koji korisnici već naručuju namirnice i proizvode za svakodnevnu upotrebu iz više partnerskih lanaca i specijaliziranih dućana.

U vrijeme kada praktičnost i brzina postaju ključni faktori pri odabiru načina kupovine, Wolt kroz partnerstvo sa SPAR-om dodatno učvršćuje poziciju u segmentu maloprodaje, nudeći korisnicima cjelovito digitalno iskustvo kupovine - od restorana do trgovina. Online prodaja postaje ključni pokretač rasta segmenta namirnica u Hrvatskoj, s obzirom na sve veću potražnju kupaca za praktičnošću i bržom dostavom.

„Suradnja sa SPAR-om značajno proširuje izbor namirnica i proizvoda za kućanstvo dostupnih na Wolt platformi. Naši korisnici sada imaju jednostavniji pristup širokom asortimanu omiljenih proizvoda iz SPAR i INTERSPAR trgovina, uz brzu i pouzdanu dostavu. Kontinuirano radimo na unapređenju usluge i dodavanju novih opcija kako bismo korisnicima omogućili praktičnu i fleksibilnu online kupovinu‟, rekao je Marin Šušnjar, generalni direktor Wolta u Hrvatskoj.

Usluga je trenutačno dostupna korisnicima na području Zagreba, u odabranim SPAR i INTERSPAR poslovnicama, a od siječnja 2026. planirano je postupno širenje na dodatne lokacije unutar Zagreba te u druge hrvatske gradove u kojima Wolt posluje.