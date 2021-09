Mia Špindler - Beet 50 78 21-07 021-0

Autonomni kulturni centar kroz program galerija Siva poziva vas na otvaranje izložbe autorice Mie Špindler - Beet 50 78 21-07 021-0.

Otvorenje izložbe predviđeno je za petak 1. listopada 2021. od 19.00 sati u Grey Roomu-u, Pierottijeva 11 (Medika). Izložba je otvorena do 5. listopada svaki dan, od 17.00 - 20.00. sati.

Izložba je rezultat dvotjednog programa rezidencija kojeg provodimo kroz program Galerija Siva.

-------------------------------------------------------------------------------

Beet 50 78 21-07 021-0

Autorica izložbe je oduvijek bila fascinirana malim stvarima koje bi pronašla na ulici. Od sitnih predmeta kao što su pregažene limenke, pera golubova, spajalice, ključevi te ostali predmeti koje je netko odbacio ili izgubio. Kroz tu potrebu skupljanja raznih sitnih predmeta došlo je i do potrebe da skuplja i veće predmete. Veči predmeti su postali izazov jer ih je bilo teže ponjeti sa sobom tako da je morala nači neki novi način kako bi ih prikupila. Najlakši način bio bi fotografija ali to nije zadovoljilo fizički odnos između nje i željenog predmeta. Nakon istraživanja različitih tehnika došla je do tehnike frottage. Frottage je ručni postupak otiskivanja na papir trljanjem uz pomoć pastele, grafita ili nekog drugog alata za crtanje na reljefnu površinu. Ta tehnika joj je omogučila da preslika i skupi željene predmete.

U ovom slučaju željeni predmet bio je model vlaka Beet. Beet je model vagona za prijevoz putnika specifičan po svojim ulaznim vratima. Nakon kontaktiranja Hrvatskih željeznica dobila je dozvolu da ocrta željeni vagon te je ujedno to i drugi vagon koji je dosada ocrtala. Prvi je bio RH 1042 020-6 Švicarskih željeznica čiju je frotažu izložila u Essenu na grupnoj izložbi pod nazivom "The photographic".

Mia Špindler

Rođena u Slavonskom Brodu. Živi i radi u Zurichu (Švicarska) gdje je završila ZHdK (Zuricher Schule fur der kunste).

https://www.instagram.com/milky_cereal_killer/

FB: https://bit.ly/3kHfoSz