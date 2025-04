Q'ART Ilica 27.4.2025. u Zagrebu

U nedjelju, 27. travnja 2025., u Zagrebu se održava dugo očekivani događaj - Projekt Ilica: Q'ART, koji će kroz suradnju s UPUH-om i Plesnim centrom TALA proslaviti Međunarodni dan plesa. Ovaj festival posvećen plesu i umjetnosti spaja različite kreativne discipline i nudi nezaboravan doživljaj u tri posebna Prostora plesa na Ilici i okolnim točkama.

Ples kao poveznica: CONNECT IN DANCE

U sklopu nadolazećeg izdanja festivala Projekt Ilica: Q'ART - CONNECT IN DANCE, u suradnji s Udrugom plesnih umjetnika Hrvatske i Plesnim centrom TALA, program će okupiti plesače, umjetnike i posjetitelje svih dobi, pozivajući ih da kroz ples i zajedničke aktivnosti stvaraju nove veze, dijele energiju i slave slobodu izraza. Program se održava u srcu Zagreba - na Ilici i okolnim točkama, kroz tri posebna Prostora plesa te najavljuje Međunarodni dan plesa, koji se obilježava 29. travnja.

Na košarkaškom igralištu u Dalmatinskoj (Ilica 53), od 10 do 16 sati, nastupit će mlade plesačice i plesači iz najvažnijih plesnih škola i učilišta. Njihove izvedbe prikazuju raznolikost stilova i snagu zajedništva koju ples stvara. Djecu očekuje hit-predstava Tri skockana praščića Plesnog centra TALA, uz interaktivnu radionicu nakon izvedbe.

U Obrtničkom prolazu (Ilica 49) od 11 do 13 sati, underground brejkerska scena predstavit će osnove brejka kroz jam sessione, ad-hoc radionice i battleove, dok nas na križanju Kačićeve i Ilice od 13 do 14 sati čeka improvizacijska izvedba Back to Sofa Jammings, koja poziva prolaznike na interakciju i zajednički pokret.

Ova proslava plesa rezultat je višegodišnje posvećenosti nezavisne plesne scene okupljene oko organizacija UPUH i Plesni centar TALA, koje svojim djelovanjem grade inkluzivan prostor za suvremenu plesnu umjetnost u Hrvatskoj - i to ne samo kao umjetničku formu, već i kao društveni dijalog, sredstvo slobode i zajedničkog izraza.

Q'ART Community ART&CARE - Umjetnost zajednice

Ovaj događaj nije samo plesna manifestacija, već i nastavak misije Projekta Ilica: Q'ART, koji od svojih početaka 2016. godine slavi umjetnost kao sredstvo društvene regeneracije i izgradnje otpornijih zajednica. Kroz participativne umjetničke akcije, terapijske prakse i angažirane performanse, projekt je do danas okupio više od 260.000 sudionika i postao katalizator pozitivnih promjena u zagrebačkim kvartovima, kao i međunarodnoj sceni, inspirirajući gradove poput Londona, Pariza i Cardiffa.

Kroz radikalnu uključivost i suradnju s umjetnicima, organizacijama i lokalnim zajednicama, Projekt Ilica: Q'ART omogućava građanima da aktivno sudjeluju u procesu stvaranja umjetnosti i kulturnih sadržaja. Ovaj model omogućuje revitalizaciju zapuštenih prostora, stvarajući platforme za kolektivne akcije, edukaciju i društvenu solidarnost.

Program u sklopu festivala

U sklopu festivala, uz plesne nastupe, bit će organizirane i izložbe studenata Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, Tekstilno-tehnološkog fakulteta i Akademije primijenjenih umjetnosti iz Rijeke, koji će od 9:00 do 16:00 sati predstaviti svoje radove u Art Pointu (Ilica 83-85). Za ljubitelje mode, na Britanskom trgu će se održati modna revija s kreacijama studenata TTF-a i ULUPUH-a, kao i revija korištenih materijala u organizaciji Humana Nova.

Za najmlađe, organizirat će se likovne radionice i društvene igre u Dječjem programu (Ilica 122), dok glazbeni program nudi nastupe Lovro Mirth kvarteta, Spirologije, Leljak Golubić trio, MPZ Viva la Musica i drugih izvođača.

Poziv na zajednički ples

Projekt Ilica: Q'ART slavi kreativnost, zajedništvo i inkluziju. Povedite djecu, prijatelje, bake i djedove, i pridružite se slavljeničkom duhu plesa i umjetnosti. Dođite na Ilicu i učinite ovaj dan posebnim - jer umjetnost nije samo na platnu, već je oko nas, na ulici, u svakom pokretu, u svakom koraku, u svakom plesu.