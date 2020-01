Merkel i Putin - partneri, ali ne i prijatelji

Na zajedničkoj konferenciji za novinare Angele Merkel i Vladimira Putina u Kremlju zastava Njemačke bila je tik uz zastavu Europske unije. Malo dalje stajala je ruska zastava. To je mali, ali znakoviti detalj. Hoće li se to promijeniti nakon razgovora u Moskvi? Približava li se Rusija Njemačkoj i EU-u? To bi bilo važno s obzirom na predstojeću eskalaciju situacije na Bliskom istoku.

U Rusiji kažu: "Reci mi tko ti je prijatelj pa ću ti reći tko si." Angela Merkel i Vladimir Putin nisu prijatelji, ali su partneri, kako na gospodarskom tako i na političkom planu. Usprkos sankcijama EU-a protiv Rusije i ubojstvu ruskog državljanina u Berlinu, bez obzira na aneksiju Krima i rat u Donbasu, usprkos svim političkim razlikama, njih dvoje su sada bliži nego ikad. Jer, Merkel je potrebna Putinu, a Europskoj uniji je potrebna Rusija.

Postanite ključna zemlja

Sviđalo se to nekome ili ne, ruski utjecaj na Bliskom istoku i sjevernoj Africi je ogroman. Rusija je postala ključna zemlja u čitavom tom području zahvaljujući vakuumu moći, koji su tamo ostavili Amerikanci. U Libiji, gdje bi građanski rat ponovo mogao eskalirati i odakle se očekuje novi val izbjeglica prema Europi. U Siriji, gdje se Putinova vojska bori zajedno s trupama Bašara al-Asada. U Iranu, gdje se ruski predsjednik hvali da je saveznik Teherana.

Kancelarka došla u Kremlj kao saveznica

Putin je potreban za rješavanje svih ovih sukoba. I on to zna. Njemu je sigurno važno kako ga doživljavaju na međunarodnoj sceni. Važno mu je da ga ne mogu optužiti da poduzima samostalne akcije. Bitno mu je i da se Rusi u Siriji ne doživljavaju više kao agresori, već kao posrednici u nastojanju da se dođe do mira. I konačno, Putinu je važno da se jednog dana ublaže sankcije prema Rusiji.

Pitanje, koje se postavlja nakon dvosatnog razgovora u Kremlju, je je li Njemačka spremna ući u nove vidove suradnje, koji vode udaljavanju od Sjedinjenih Američkih Država. Od dolaska Donalda Trumpa Merkel i Putin imaju zajedničkog protivnika u Washingtonu - kako na gospodarskom tako i na političkom planu. Njemačka svakako želi isporuke ruskog plina preko plinovoda Sjeverni tok 2, koji vodi ispod Baltičkog mora i zaobilazi Ukrajinu, a Sjedinjene Države to nastoje spriječiti svim sredstvima. Ministarstvo vanjskih poslova u Moskvi, ali i u Berlinu, osudilo je ubojstvo iranskoga generala Kasema Sulejmanija od strane Sjedinjenih Država.

Drugim riječima: kancelarka Merkel došla je u posjet ruskom predsjedniku kao saveznica. I otišla iz Kremlja s uvjerenjem da Berlin u budućnosti također može pomoći u rješavanju krize na Bliskom istoku. Na kraju krajeva Putin i Merkel su dogovorili održavanje međunarodne konferencije o Libiji u Berlinu. To je prvi korak prema zajedničkoj politici u smjeru postizanja mira. Nadajmo se samo da nije i posljednji.