Međuobroci su, zapravo, odlični za mršavljenje

Mršavljenje je uvijek glavna tema kad dođu topliji dani, jer svi već gledamo prema ljetu i godišnjem. No, do tada treba istesati tijelo, a dobar dio ljudi to radi pogrešno.

Naime, kad se radi o mršavljenju, posebno o salu na trbuhu koje je najteže izgubiti, mnogi od nas usredotočuju se na ono što ne smijemo jesti. Međutim, dijetetičari nas potiču da usvojimo drugačiji način razmišljanja, usredotočujući se na svu hranu bogatu hranjivim tvarima koja može pridonijeti mršavljenju.

Dijetetičarke, Caroline Thomason i Kelsey Costa, otkrile su međuobroke koji nam mogu pomoći u skidanju sala s trbuha.

Thomason preporučuje međuobrok koji ima ravnotežu između proteina i ugljikohidrata bogatih vlaknima. "Jedan od primjera ovakvog međuobroka bila bi konzerva tune i krekeri od cjelovitih žitarica", rekla je za Parade.

Thomason objašnjava da će nam proteini u tuni pomoći da se osjećamo sito, dok će ugljikohidrati u krekerima od cjelovitih žitarica osiguravati energiju bez kasnijeg pada, zbog sadržaja vlakana.

Prehrambena vlakna mogu igrati ključnu ulogu u lakšem skidanju kilograma

Ako umjesto toga žudimo za nečim slatkim, Costa preporučuje da posegnemo za šakom bobičastog voća.

"Bobičasto voće, uključujući ali ne ograničavajući se na jagode, borovnice, maline i kupine, prava je 'superhrana', izuzetno bogata dijetalnim vlaknima, vitaminima, antioksidansima i drugim korisnim biljnim spojevima s protuupalnim svojstvima", istaknula je.

Prehrambena vlakna mogu igrati ključnu ulogu u lakšem skidanju kilograma i poboljšanju pridržavanja dijete kod onih koji se bore s prekomjernom težinom, tvrdi Costa. Zaključuje da vlakna podržavaju probavni sustav i potiču zdrav crijevni mikrobiom, što olakšava mršavljenje.

Dakle, jedite više puta dnevno, ali pametno!