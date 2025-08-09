Međunarodno priznanje Palestine: Politički marketing ili stvarna promjena?

Situacija na Bliskom istoku, posebno u vezi s palestinskim pitanjem, već decenijama predstavlja jedan od najkompleksnijih i najosjetljivijih problema međunarodne politike. Priznanje Palestine kao nezavisne i samostalne države postalo je više politički simbol nego konkretan čin koji donosi stvarnu državnost i nezavisnost palestinskom narodu. Dok neke države, poput Turske, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Egipta, Jordana i Maroka, vode pragmatičnu i konstruktivnu politiku usmjerenu ka stabilnosti i saradnji s Izraelom i međunarodno priznatim institucijama palestinske samouprave, druge, kao što su Iran, Saudijska Arabija, Katar, pa i određeni dijelovi Evropske unije, često svojom politikom dodatno komplikuju ionako zamršenu situaciju.

Iran, sa svojom podrškom militantnim skupinama kao što je Hamas, doprinosi jačanju ekstremizma i destabilizaciji, što dugoročno narušava mirovne procese i otežava uspostavljanje trajnog mira. S druge strane, neke evropske države poput Njemačke, Hrvatske i Italije imaju složen i često kontradiktoran odnos prema palestinskom pitanju. U slučaju Njemačke, historijska krivica zbog holokausta snažno utiče na političke odluke i često ograničava sposobnost vođenja uravnotežene bliskoistočne politike. Hrvatska je pod snažnim uticajem svoje historijske krivice vezane za postojanje i ulogu fašističke tvorevine Nezavisne države Hrvatske (NDH) tokom 1941-1945., što dodatno komplikuje njen stav. Italija, s naslijeđem fašizma i pod uticajem sadašnjih desničarskih vlada, pokazuje značajnu ambivalentnost i nestabilnost u vanjskoj politici prema ovom pitanju. Francuska, s druge strane, balansira između sve izraženijih unutrašnjih etničko-religijskih tenzija, naročito između arapsko-muslimanske i jevrejske zajednice. Također, nosi teret kolonijalne prošlosti na Bliskom istoku, uključujući Siriju i Liban. Sve to njen politički stav prema Izraelu i Palestini čini često ambivalentnim i reaktivnim. Uz to, populistički pokreti, posebno vlada Viktora Orbána u Mađarskoj, kao i rastući uticaj desničarskih i populističkih snaga u Poljskoj i Češkoj, dodatno narušavaju jedinstveni vanjskopolitički stav EU prema ovom pitanju.

Priznanje kao politički marketing

Priznanje Palestine kao države često se koristi više kao politički odnosno marketinški potez nego kao stvaran korak s opipljivim efektima na terenu ili u međunarodnim institucijama. Palestinsko pitanje (p)ostaje predmet političkih manipulacija, dok suverenitet i kapaciteti palestinskih vlasti ostaju ozbiljno ograničeni.

Među ključnim akterima na Bliskom istoku, posebno u vezi sa pitanjem Palestine, ističu se Turska, Ujedinjeni Arapski Emirati i Egipat, kao najveća arapska država. Za razliku od nekih drugih zemalja u regiji poput Iraka, Sirije i Jemena, kao i drugih država koje često koriste patnju palestinskog naroda za svoje interese, ove tri zemlje zauzimaju značajne pozicije u regionalnoj politici.

Turska, kao važna muslimanska država i članica NATO-a, aktivno doprinosi diplomatskim inicijativama i nastojanjima da palestinsko pitanje ostane u međunarodnom fokusu, pažljivo usklađujući različite interese unutar složenih odnosa Bliskog istoka. S druge strane, Ujedinjeni Arapski Emirati svojim realpolitičkim pristupom i diplomatskim angažmanom pružaju konkretnu podršku palestinskom narodu, čime grade reputaciju kredibilnog regionalnog partnera.

Važno je naglasiti da ove države održavaju diplomatske odnose i s Tel Avivom i s Palestinskom samoupravom, što pokazuje pragmatičan pristup u usklađivanju regionalnih i međunarodnih interesa. Ovakav dvostruki pristup omogućava im da budu mostovi u složenim političkim i diplomatskim odnosima između Izraela i palestinskih vlasti.

Turska, UAE i Egipat djeluju kao ključni regionalni akteri koji, svaki na svoj način, oblikuju dinamiku palestinskog pitanja. Turska kroz diplomatsku aktivnost i regionalnu dimenziju, UAE kroz političku podršku i razvoj odnosa, dok Egipat, sa svojom historijskom ulogom i geopolitičkim položajem, ima značajnu ulogu u mirovnim procesima i sigurnosnim pitanjima regije. Mnoge druge države, međutim, koriste palestinsko pitanje kao sredstvo političkog marketinga za smirenje ili mobilizaciju vlastitih naroda. Za razliku od njih, ove tri zemlje svoju ulogu grade na pragmatičnim i strateškim interesima. Njihova aktivnost jasno pokazuje da palestinsko pitanje nije jednostavno, već složeno, te često predmet iskorištavanja kroz trgovinu patnjama palestinskog naroda u širim geopolitičkim kalkulacijama.

Najvažniji pokušaji postizanja mira