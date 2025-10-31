U nevolji smo. Pomozite nam da ostanemo vidljivi.

U nevolji smo. U posljednja dva mjeseca preselili smo se u Bruxelles, stavili svoj privatni život po strani i svo vrijeme provodili sastajući se s političarima iz različitih političkih skupina. Razgovarali smo sa svima koji su bili spremni razgovarati s nama, s jednostavnim ciljem: dobiti dovoljnu podršku za našu inicijativu.

Za sedam dana, zastupnici Europskog parlamenta održat će prvo glasanje o rezoluciji u znak podrške našoj europskoj građanskoj inicijativi My Voice, My Choice za siguran i dostupan pobačaj u Europi - kampanji koju smo zajedno izgradili.

Prikupili smo više od 1,2 milijuna potpisa i stvorili najveći feministički pokret u Europi. Pokret ljudi koji žele dati ženama slobodu izbora, koji ne žele da se žensko zdravlje narušava i životi gube zbog nedostatka pristupa sigurnoj skrbi za pobačaj. A sada nas pokušavaju ušutkati.

Grupe protiv pobačaja masovno prijavljuju naš sadržaj na društvenim mrežama i to funkcionira - naš doseg je pao i mnogi ljudi više ne vide naše objave.

Glasanje 5. studenog moglo bi sve promijeniti. Ako sada izgubimo vidljivost, riskiramo da izgubimo zamah koji smo zajedno izgradili.

Molimo vas da nam pomognete da ostanemo vidljivi:

Ostalo nam je samo tjedan dana do prvog glasovanja u EU parlamentu o našoj inicijativi koja može promijeniti milijune života nabolje. Svaki lajk, dijeljenje i komentar sada su važni.

Pobrinimo se da političari vide da ljudi diljem Europe gledaju - i da nas nitko neće zaustaviti ili ušutkati.

Hvala vam što ste uz nas,

Tim My Voice, My Choice