Med je jednostavno čudesno dobar

Med je zdrav, to znamo, no pritom može i poboljšati razinu šećera i kolesterola u krvi, iako su neke vrste možda bolje od drugih, donosi Eat This.

Istraživači sa Sveučilišta u Torontu, čiji su rezultati studije nedavno objavljeni u Nutrition Reviewsu, odlučili su utvrditi kakav bi učinak med mogao imati na kardiometaboličke faktore rizika.

Istraživači su se usredotočili na 18 kontroliranih ispitivanja koja su uključivala više od 1100 sudionika i trajala su dva mjeseca. Rezultati su pokazali da konzumacija meda ima pozitivan učinak na kardiometaboličko zdravlje poput smanjenja razine šećera u krvi i kolesterola.

Kod sudionika koji su u prosjeku konzumirali dvije žlice meda svaki dan, primijećeno je da su sirovi i cvjetni med bili uzrok mnogih zdravstvenih dobrobiti. S druge strane, prerađeni med nije bio toliko učinkovit.

"Ovi rezultati su iznenađujući jer med sadrži oko 80 posto šećera pa samim time možda ne bi imalo smisla da ovako sladak zapravo snižava razinu šećera i kolesterola u krvi. Ali med je također složen sastav uobičajenih i rijetkih šećera, proteina, organskih kiselina i drugih bioaktivnih spojeva koji vrlo vjerojatno imaju zdravstvene prednosti'', objašnjava Tauseef Khan, istraživač spomenute studije i znanstveni suradnik prehrambenih znanosti na Sveučilištu u Torontu.