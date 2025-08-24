Maske u ciklusu figura u pokretu Duška Šibla

Naravno da je složeni sustav obimnog ciklusa s raznolikim, uzbudljivim i izazovnim motivima figura u pokretu, akademski slikar Duško Šibl, istaknuti suvremeni hrvatski likovni umjetnik, gradio polako i temeljito, nadahnuto i oprezno promišljajući pažljivo o svakoj ideji i u svakoj pojedinačnoj realizaciji ulja i akrila na platnu, drvu, papiru različitih formata.

Zajedno i ono ključno u ciklusu figura u pokretu jest ponajprije snažni, eruptivni kolor, vatren i presudan za sudionike grčevitih, orgazmičkih susreta.

Jačina i bujnost kolora govori o doživljajnosti emotivnih situacija i stanja sudionika u mističnoj koregrafiji figura u pokretu.

Lica plesača uvijek su zakrivena, poluskrivena, nepoznata, dok su njihova uznemirena, trepereća tijela naga, sučeljena izravno.

U novoj produkciji akrila Šibl je dodao masku svojim plesačima i gotovo da razaznajemo njihova lica, dok se izvijaju u kolopletu kontakata, dodira , odbijanja i opet približavanja.

Po svemu sudeći maske imaju nepoznata, tajanstvena, magična svojstva, nose poruku, jasno naglašenu.

Maske u pravilu uvijek više otkrivaju nego što skrivaju.

Jesu li maske ovdje radi postignuća naglašenijih dodira, užitka na koncu?

Ili će se lica plesača, prije ili kasnije posve otkriti i tajne će biti dostupne.

Figure nastavljaju sa svojim čudesnim pokretima i prepletima tijela, ne obazirući se na nikoga, dok mi razmišljamo tko se krije ispod maske.