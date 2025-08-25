Trenutak u opusu Lukše Peke

Akademski slikar Lukša Peko iz Dubrovnika, autor je respektabilnog opusa, stvaranog u nizu proteklih desetljeća, ali i danas jer umjetnik kontinuirano slika pohodeći svoj atelijer svaki dan.

16. kolovoza ove godine predstavio se je s novom samostalnom izložbom „Tri Gracije"u dubrovačkoj Galeriji Flora i ovom prigodom izložio dva različita ciklusa, trinaest ulja na platnu i dvanaest grafika u tehnici suhe igle s jedinstvenim motivom ili motivima akta.

Susrećemo se s nizom aktova, posve osamljenih žena, u tišini , dok im se raznolike misli vrte glavom i nisu sklone u ovom trenutku ništa učiniti.

Niti nogu pomaknuti malo lijevo ili desno, sve miruje i vulkan na nedalekoj slici, Fuji, miruje i čeka svoj trenutak.

Tu su i trenutci života žena koje imaju više volje i energije, neke sjede i razmišljaju kako bi bilo dobro ustati i otići van, među ljude.

Ovim senzibilnim uljima, autor je priključio i grafike u tehnici suhe igle. Ove su žene mnogo aktivnije, snažnije, odlučnije jer žive u takvom zamišljenom svijetu.

Svijet niza trenutaka u danima i životima nepoznatih žena, vrlo inspirativnih za slikara, nadahnuto je kreirao u ciklusima ulja i grafika akademski slikar Lukša Peko, dosežući iznimne likovne visine .