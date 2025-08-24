Ful Kul Buvljak + DJ Tomi Phantasma 13. 09. 2025

Nakon vrlo uspješnog prvog dijela sezone 2025. slijedi prvi Ful Kul Buvljak nakon ljetne pauze u subotu 13. 09. 2025. na platuo zagrebačkog popularnog kluba Boogaloo. Za posjetitelje se vrata Ful Kul Buvljaka otvaraju u 10:00 sati, kraj je u 17:00 i za posjetitelje je ulaz besplatan.

Ful KulBuvljak slovi za jednog od najvećih, najdugovječnijih i najboljih urbanih buvljaka u gradu Zagrebu, pa i mnogo šire, održava se jednom mjesečno i predstavlja više od običnog buvljaka, jer osim bogate i raznovrsne ponude, ima svoj jedinstveni stil i stav, te stvara posebnu atmosferu koja privlači posjetitelje ne samo zbog kupovine, već i zbog druženja. Dosadašnji odaziv izlagača na Ful Kul buvljak nadmašio je naša očekivanja, što je rezultiralo redovitim "sold out" statusom kada su izlagači u pitanju. Kvaliteta ponude također je na razini najpoznatijih europskih gradova poput Amsterdama, Berlina i Londona, što je uvelike zasluga samih izlagača i organizatora, dugogodišnjih sudionika zagrebačke alternativne scene. Lokacija je atraktivna i pruža sve potrebne sadržaje za uspješan buvljak, a uz dobar shopping, garantirano je i zanimljivo druženje te dobra zabava, što čini Ful Kul Buvljak nezaobilaznim događajem. Pridružite nam se na Ful Kul Buvljaku koji pruža mnogo više od običnog buvljaka.

Na Ful Kul Buvljaku se okuplja mnoštvo zanimljivih ful kul izlagača, umjetnika, kolekcionara, posjetitelja, a na tersasi kluba Boogaloo se druži ful kul ekipa i uživa u druženju, piću i glazbi koju vrti poznati zagrebački guru alter scene, DJ Tomi Phantasma pa tako na terasi Caffe Bara Boogaloo možetekultne, ali manje poznate pjesme koje se rijetko mogu čuti na radijskim stanicama, a koje ipak svi volimo.

Ful kul buvljak je idealno mjesto za sve ljubitelje raznolikih predmeta koji su spremni na prodaju, zamjenu ili izlaganje. Ako posjedujete kolekcije kul odjeće, obuće, nakita ili drugih modnih dodataka, umjetnina, knjiga, antikviteta, svijećnjaka, ogledala, lampi, bicikala, šivačih mašina ili pak stvarate vlastite dizajne i kreacije, pozivamo vas da nam se pridružite u subotu, 13.09.2025., na Ful Kul Buvljaku. Uz klasični buvljak, Ful Kul Buvljak nudi poseban prostor u maloj dvorani Boogaloo kluba namijenjen prodaji gramofonskih ploča, CD-ova i ostalih nosača zvuka i slike, postera, stripova, instrumenata, slika, knjiga te ostalih predmeta iz glazbene i filmske memorabilije.

Za izlaganje na Ful Kul Buvljaku potrebno je prijaviti se putem e-mail adrese buvljakfulkul@gmail.com.

Prijave traju od ponedjeljka 25.08.2025. od 12:00 sati, a upute za prijavu se nalaze u FB eventu, na FB grupi i FB profile Ful Kul Buvljaka.

Za one koji ne znaju, Boogaloo klub se nalazi na adresi Ulica grada Vukovara 68 u sklopu zgrade Pučkog otvorenog učilišta, a ulaz u klub je iz Ulice Ivana Lučića na raskršću sa Čazmanskom ulicom.

Parkiranje nije dozvoljeno na nogostupu ispred Pučkog sveučilišta, odnosno kluba Boogaloo kluba, a naročito ne na samom ulazu! Međutim, u blizini postoje gradski parking prostori u Ulici Ivana Lučića, veliki parking ispred Elektrotehničkog fakulteta preko raskrižja, te besplatan "divlji parking" kraju Čazmanske ulice sa desne strane, dijagonalno preko puta kluba Route 66.