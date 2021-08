Mark Thompson - Danilo Kiš: Žamor povijesti

Nedavno je sjajni nakladnik objavio knjigu Marka Thompsona, britanskog novinara i povjesničara, Danilo Kiš. Žamor povijesti u biblioteci Platforma u prijevodu s engleskoga Muharema Bazdulja, u izvrsnoj, ozbiljnoj opremi, kako i priliči velikom piscu Kišu.

Na nekih 240 stranica Thompson piše o piscu Kišu, relativno je malo podataka o čovjeku Kišu. Thompson govori o piscu kroz šest eseja, napominjući kako je ovo piščevo djelo nastajalo na granici književnosti i povijesti.

One koji poznaju djelo ovoga pisca, Thompson je podsjetio na teme koje je Kiš obrađivao i kako im je pristupao, što je i tko je utjecao na njega i što su mnogi o njemu mislili, oni koji nisu ništa znali o njemu, saznali su dovoljno da dožive Kiša kao mit jer je to već i bio za svoga života, sjećam se tih događaja i prijepora oko „grobnice", sjećam se izlaska njegovo djela u nakladi Globusa i Prosvete u deset fino opremljenih knjiga, sjećam se prigušenih glasova o Kiševim novčanim brigama dok je živio u Francuskoj i onda muk, rijetko tko ga spomene.

No imao sam sreću, dok sam radio intervjue s Dimitrijem Popovićem, on ga se više puta prisjetio i ispričao mi svoje uspomene na Danila Kiša. Kiš je ostavljao snažan utisak, on je za života već bio legenda.

Ova Thompsonova je knjiga lijepi i emocijama nabijeni podsjetnik na jednog velikog i gotovo zaboravljenog pisca, podsjetnik koji se znatno više bavi njegovim opusom a puno manje njegovim svakidašnjim životom.

Svejedno,izvrsna knjiga,uživao sam.

Nakon Martensa o Andriću, Thompson o Kišu, izvrsno.