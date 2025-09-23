Marc Impact u Hrvatskoj

U Hrvatskoj službeno kreće Marc impact - regionalni program koji podržava poduzeća s visokim društvenim i ekološkim učinkom. Program je namijenjen poduzetnicima koji žele graditi održive modele poslovanja i aktivno doprinositi pozitivnim društvenim i okolišnim promjenama. MARC je pokrenula Erste banka, a u Hrvatskoj ga provodi Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije uz podršku ERSTE Zaklade, Erste Social Financea i lokalnih partnera. Prijave su otvorene do 13. listopada 2025. u ponoć, a svi zainteresirani mogu se prijaviti putem službene web stranice.

Sveobuhvatna podrška za poduzetnike s društvenim učinkom

Imate tvrtku ili projekt koji doprinosi pozitivnim društvenim ili ekološkim promjenama? Želite dodatno pozicionirati svoje poduzeće na međunarodnom tržištu, unaprijediti poslovni model uz pomoć vrhunskih mentora, doći do investitora i iskoristiti priliku za umrežavanje? Ako je odgovor da, onda je Marc impact program skrojen upravo za vas.

Marc pruža cjelovitu podršku poduzećima koja stvaraju pozitivan društveni ili ekološki utjecaj, jačajući njihovu spremnost za rast, financiranje i privlačenje investicija. Otvoren je za širok spektar poduzetnika - od društvenih poduzeća i start-upova, preko sveučilišnih spin-offova, do profitnih tvrtki koje prelaze na modele s visokim društvenim učinkom.

Sudionici rade s iskusnim investitorima i financijskim stručnjacima te postaju dio snažne regionalne mreže poduzetnika iz srednje i istočne Europe. Program im pruža vidljivost na međunarodnom tržištu, kontinuiranu podršku, razmjenu znanja i priliku za umrežavanje, dok najbolje organizacije imaju priliku primiti i direktnu financijsku podršku iz Marc impact programa, čime se dodatno potiče njihov razvoj i dugoročna održivost.

Uspjeh mjerljiv, utjecaj neprocjenjiv

Dosadašnji rezultati potvrđuju učinkovitost Marc impact programa. Kroz njega je već prošlo više od 70 poduzeća koja su ubrzala svoj rast i ojačala društveni učinak. Samo između listopada 2024. i svibnja 2025. čak 13 organizacija iz Austrije, Rumunjske i Mađarske osiguralo je više od 2,5 milijuna eura vanjskog financiranja za daljnji razvoj i povećanje društvenog utjecaja. Od ove godine program se provodi i u Hrvatskoj, Srbiji i Češkoj, s jasnim ciljem - omogućiti i domaćim poduzetnicima da, uz Marc podršku, osiguraju sredstva za rast i stvaranje pozitivnih promjena u društvu i okolišu.

Najbolji hrvatski sudionici dobit će priliku predstaviti svoje projekte investitorima na regionalnim pitching događanjima te osvojiti direktnu financijsku podršku. Time Marc postaje snažan saveznik poduzetnicima koji žele proširiti svoje poslovanje i istodobno graditi pravednije, održivije i otpornije zajednice.

Tko su impact poduzetnici?

Impact poduzeća su tvrtke koje, uz ostvarivanje profita, kao primarni cilj imaju rješavanje društvenih, ekoloških ili ekonomskih izazova. Umjesto da im profit bude jedina svrha, stvaraju mjerljiv pozitivan utjecaj na zajednicu i okoliš - bilo smanjenjem zagađenja, podizanjem kvalitete života ili poticanjem lokalnog razvoja. Njihova posebnost leži u tome da je društveni utjecaj ugrađen u samu srž poslovnog modela, a ne tek dodatak.

Program je namijenjen upravo takvim poduzetnicima - onima koji žele kroz transformaciju postojećeg poslovanja ili osnivanje posebnog odjela usmjerenog na pozitivne promjene, spojiti profitabilnost i odgovornost. Važno je da plan nije samo ideja na papiru, nego konkretan projekt spreman za provedbu. Iako program nema strogo definiran prag prihoda, sudionici bi već trebali ostvarivati određeni prihod od prodaje.

Prednost imaju timovi od najmanje dvije do tri osobe, no prijaviti se mogu i manji timovi; u takvim slučajevima organizatori mogu preporučiti dodatne korake i pripremu prije ponovne prijave, kako bi se povećale šanse za uspjeh.

Primjer iz Mađarske: Merova Health

Jedan od takvih primjera je mađarski startup Merova Health, koji razvija digitalne alate za rano otkrivanje i prevenciju komplikacija povezanih s dijabetesom - bolesti koja svake godine uzrokuje čak 6,7 milijuna smrti diljem svijeta, od kojih je velik dio moguće spriječiti ranom dijagnozom. Prije ulaska u Marc program, Merova Health je već imao 1.100 korisnika i mali, ali predani tim od tri osobe. U program su se uključili u potrazi za investicijama i podrškom za sljedeću fazu razvoja. Kroz Marc su dobili prilagođeno mentorstvo koje im je pomoglo jasnije definirati tržišno pozicioniranje, bolje komunicirati društveni učinak i pripremiti planove za ulaganja.

Rezultat? Razvili su jasniju strategiju, ojačali vrijednosnu ponudu i pripremili se za investicijsku rundu od 250.000 eura. S podrškom mentora i mreže Marc programa, Merova Health je sada korak bliže ostvarenju ambicije - postati vodeći europski i američki pružatelj softverskih rješenja za prevenciju dijabetesa, proširiti dostupnost preventivne skrbi i surađivati s osiguravateljima u smanjenju rizika povezanih s tom bolešću.

Njihova priča pokazuje kako impact poduzetnici mogu spajati tehnologiju, društvenu odgovornost i poslovni rast - stvarajući vrijednost za cijelo društvo.

Prijave otvorene!

Svi zainteresirani poduzetnici mogu se prijaviti za sudjelovanje u programu do zaključno 13. listopada 2025. u ponoć. Prijave za sudjelovanje provode se putem platforme Babele, a od popratne dokumentacije potrebno je priložiti barem jedan od sljedećih dokumenata: pitch deck, prezentacija tvrtke, poslovni plan, financijski plan, ostale informacije koje smatrate nužnima.

Ojačajte svoj poslovni model, povežite se s regionalnom mrežom impact poduzetnika i otvorite vrata novim investicijama i partnerstvima.

Sve detalje i obrazac za prijavu pronađite na službenoj stranici web stranici.